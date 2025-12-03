Trent Alexander-Arnold sufre nueva lesión tras lograr su esperada asistencia en la victoria del Real Madrid sobre el Athletic Club

Alexander-Arnold vivió una de sus mejores actuaciones con la camiseta del Real Madrid el miércoles por la noche, logrando finalmente su primera asistencia en LaLiga desde que llegó al club procedente del Liverpool en verano. Su preciso pase largo fue controlado con maestría por Mbappé, quien avanzó velozmente por el centro del campo del Athletic y definió con perfección para adelantar a Los Blancos.

En defensa, Alexander-Arnold también se mostró seguro frente al dinámico Nico Williams, pero poco después tuvo que recibir tratamiento en el suelo antes de ser sustituido por Raúl Asencio. Este incidente añade otra preocupación para Xabi Alonso, que ya contaba con la baja del lateral derecho titular Dani Carvajal, y ahora deberá esperar los resultados médicos para conocer la gravedad de la lesión del recién llegado.