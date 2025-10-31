Trent Alexander-Arnold revela exactamente cuándo comenzó a aprender español antes de su gran movimiento de verano al Real Madrid

Dirigiéndose a una audiencia que incluía al presidente del club Real Madrid, Florentino Pérez, Alexander-Arnold sorprendió a los aficionados al fútbol de todo el mundo cuando -en español- dijo que era un "sueño hecho realidad" cambiar al Santiago Bernabéu.

"Muchas gracias al presidente Florentino Pérez y al Real Madrid por esta oportunidad," dijo. "Firmar por un club como el Real Madrid no pasa todos los días. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Estoy ansioso por mostrarle al club y a los aficionados lo que puedo hacer.

"Quiero mostrarles lo que puedo hacer, quiero ganar muchos títulos, ser campeones y seguir creciendo y disfrutando del fútbol con los mejores del mundo."