¿Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento? El histórico ex lateral derecho de Inglaterra hace su selección para el Mundial de 2026 y revela a quién «descartaría»

Tuchel ha prometido hablar con tantos aspirantes al Mundial como sea posible antes de decidir su selección definitiva. El exentrenador del Chelsea, el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich ha declarado: «Ahora mi trabajo consiste en ponerme en contacto con todos, con jugadores como Trent. Jugadores que están en nuestra lista preliminar, 55, 60 jugadores, para contactar con ellos, estar en contacto con ellos, explicarles por qué no están aquí. Explicarles lo que tienen que hacer, en qué pueden mejorar. ¿Pueden hacer algo o es solo una elección? Así que este es mi trabajo en las próximas semanas y meses.

«Odio las llamadas telefónicas. Prefiero FaceTime. Así al menos puedo ver la expresión y hacerme una idea de la persona. O tengo que visitarlos, visitar los entrenamientos, los campos de entrenamiento.

Podemos hacer visitas en grupo. Podemos visitar a Jude [Bellingham] y Trent. Y visitar los clubes. Y a algunos de ellos les llamaremos. Ya veremos. Creo que es importante que me ponga en contacto con todos, incluso con los chicos a los que no hemos seleccionado tan a menudo, para decirles dónde están y darles una opinión sincera».

Después de viajar a Estados Unidos, Inglaterra disputará partidos amistosos previos al torneo con Nueva Zelanda y Costa Rica en Florida. La búsqueda del primer gran trofeo en el fútbol masculino desde 1966 comenzará contra Croacia el 17 de junio.