Trent Alexander-Arnold «no es un defensor realmente malo», mientras acusan a los críticos del lateral derecho del Real Madrid e Inglaterra de ignorar sus evidentes «fortalezas»

Entre ellos está el seleccionador Thomas Tuchel, que dejó al audaz jugador de 27 años fuera de sus planes para el Mundial de 2026. No es la primera vez que Alexander-Arnold pasa desapercibido para un técnico de Inglaterra, ya que solo ha sumado 35 internacionalidades absolutas en los últimos ocho años.

Aunque nunca ha habido dudas sobre su capacidad ofensiva, con una impresionante cifra de asistencias en la conquista de la Premier League y la Champions League en Anfield, el debate sobre sus supuestas carencias defensivas sigue muy vivo.

Alexander-Arnold ha, a lo largo de su etapa en el fútbol inglés y español, tenido que hacer frente a dudas sobre su capacidad para contener a rivales que le obligan a replegarse. Sin embargo, ha tenido la fortuna de representar a equipos que suelen dominar la posesión y que hacen gala de su poderío ofensivo.

Teniendo eso en cuenta, ¿debería pasarse por alto hasta cierto punto alguna que otra grieta en su armadura? Dado lo que puede ofrecer a cualquier equipo, con su rango de pase y sus centros desde las bandas, ¿no debería Inglaterra tratar de aprovechar más las cualidades que puede aportar a su selección?