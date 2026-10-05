Getty
Traducido por
Trent Alexander-Arnold «no es un defensor realmente malo», mientras acusan a los críticos del lateral derecho del Real Madrid e Inglaterra de ignorar sus evidentes «fortalezas»
Olvidado para disputar el Mundial de 2026
Entre ellos está el seleccionador Thomas Tuchel, que dejó al audaz jugador de 27 años fuera de sus planes para el Mundial de 2026. No es la primera vez que Alexander-Arnold pasa desapercibido para un técnico de Inglaterra, ya que solo ha sumado 35 internacionalidades absolutas en los últimos ocho años.
Aunque nunca ha habido dudas sobre su capacidad ofensiva, con una impresionante cifra de asistencias en la conquista de la Premier League y la Champions League en Anfield, el debate sobre sus supuestas carencias defensivas sigue muy vivo.
Alexander-Arnold ha, a lo largo de su etapa en el fútbol inglés y español, tenido que hacer frente a dudas sobre su capacidad para contener a rivales que le obligan a replegarse. Sin embargo, ha tenido la fortuna de representar a equipos que suelen dominar la posesión y que hacen gala de su poderío ofensivo.
Teniendo eso en cuenta, ¿debería pasarse por alto hasta cierto punto alguna que otra grieta en su armadura? Dado lo que puede ofrecer a cualquier equipo, con su rango de pase y sus centros desde las bandas, ¿no debería Inglaterra tratar de aprovechar más las cualidades que puede aportar a su selección?
- Getty
¿Debería Alexander-Arnold ser un fijo con Inglaterra?
Cuando le plantearon esa pregunta a Stubbs, el excentral nacido en Kirkby, que hablaba en asociación con Gambler Media, dijo a GOAL: «Creo que Trent Alexander-Arnold es un jugador fantástico. Y a veces nos fijamos en las debilidades de la gente en lugar de fijarnos en sus fortalezas.
«Y a veces entonces tienes que intentar adaptar el equipo para decir: ¿cómo podemos meter a Trent Alexander-Arnold en este equipo? Porque lo que nos aporta en ataque compensa lo que puede darnos en defensa.
«Y, escucha, a veces hablamos del juego de Trent como si fuera un defensor realmente malo. No es un defensor realmente malo. Simplemente no es tan bueno como lo es cuando va hacia delante.
«Por eso al entrenador le pagan tanto. Tiene que encontrar una solución. Pero para mí, por lo que he visto, Inglaterra parece un equipo más débil sin Trent Alexander-Arnold en el equipo.»
Elogios por su profesionalidad
Alexander-Arnold nunca se ha quejado por entrar y salir de las convocatorias de Inglaterra, con su foco siempre puesto en rendir a nivel de club para que sus méritos de selección sean imposibles de ignorar.
Le ha ido admirablemente bien en el Real Madrid con Jose Mourinho, después de superar una exigente campaña de debut en el Santiago Bernabéu, y fue titular en la victoria de Inglaterra por 2-0 ante Chequia en la UEFA Nations League en Praga.
Volvió a apuntar al banquillo en la goleada por 7-0 a Croacia, pero la profesionalidad de Alexander-Arnold ha sido elogiada por quienes están encantados de verle disfrutar de otra oportunidad para impresionar en el escenario más grande de todos.
El exjugador de Inglaterra y del Liverpool Emile Heskey dijo recientemente a GOAL: «Hay que darle el reconocimiento que merece por seguir simplemente con lo suyo.
«Tuve un periodo de, creo, tres o cuatro años sin estar en la selección inglesa, pero sabía que, si seguía trabajando con la cabeza agachada, iba a volver en algún momento. Y creo que Trent ha hecho exactamente lo mismo.
«No ha salido a decir nada, simplemente ha seguido con su trabajo y lo ha hecho sin descanso. Está demostrando que se ha ganado la vuelta a la selección».
- Getty
La competencia por los puestos en el lateral derecho es feroz
Tuchel ha seguido exigiendo a Alexander-Arnold, haciéndole ver con toda claridad que todo el mundo necesita aprovechar al máximo cualquier convocatoria que se le presente. Eso significa impresionar en los entrenamientos y durante los partidos oficiales.
El martes podrían llegar más minutos para un lateral derecho de vocación ofensiva, cuando Inglaterra vuelva a la acción contra Chequia en Wembley. La competencia por los puestos es, sin embargo, feroz y jugadores como Reece James, Tino Livramento y Djed Spence esperarán volver a entrar en la pelea en algún momento.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias