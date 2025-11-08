Trent Alexander-Arnold finalmente 'listo' para comenzar con el Real Madrid mientras Xabi Alonso ofrece una actualización sobre el fichaje de verano

Real Madrid tiene la oportunidad de aventajar por ocho puntos a sus rivales Barcelona el domingo, los campeones defensores no jugarán hasta más tarde en la noche del domingo cuando se enfrenten al Celta Vigo. Los Blancos han tenido un inicio fulgurante bajo el mando de Xabi Alonso ganando 10 de 11 partidos de liga, incluyendo su triunfo en El Clásico el mes pasado.

Goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham le dieron al Real Madrid una victoria por 2-1 sobre Barcelona en un encuentro acalorado en el Bernabéu. Alexander-Arnold estuvo lo suficientemente en forma como para estar en el banquillo en la ajustada victoria sobre el Blaugrana y regresó recientemente a la acción en la Liga de Campeones a mitad de semana.

El lateral derecho jugó los últimos momentos del juego en Anfield cuando Trent Alexander-Arnold hizo una aparición tardía en su antiguo estadio. El exjugador del Liverpool dejó a los Reds bajo una nube, y fue abucheado rotundamente por el público local cuando fue a calentar y una vez reemplazó a Arda Guler en el minuto 82.