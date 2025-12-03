Trent Alexander-Arnold 'despistado' es hecho trizas por los medios españoles por actuaciones 'inexistentes' en un titubeante comienzo de su vida en el Real Madrid
Alexander-Arnold lucha después de haber realizado un traspaso soñado de verano.
Trent Alexander-Arnold decidió poner fin a su carrera en el Liverpool después de ganar un segundo título de la Premier League con los Reds la temporada pasada, firmando por Los Blancos a tiempo para el Mundial de Clubes de verano. Sin embargo, no ha sido un comienzo ideal en el Santiago Bernabéu, con el jugador de 27 años luchando para convencer al icono de Merseyside, Xabi Alonso, de que merece un lugar regular en su once inicial. Ha sido titular en tres partidos consecutivos en las últimas semanas gracias a la lesión de Carvajal, pero hasta ahora no ha logrado conjurar la chispa creativa que lo hizo un recurso valioso para Jürgen Klopp y posteriormente Arne Slot, sin registrar una sola asistencia desde el inicio de la campaña actual. En cambio, han sido los jugadores de ataque y del mediocampo del Madrid quienes han estado armando la mayoría de los goles del equipo, con Arda Guler liderando el ranking de asistencias en sus salidas de La Liga con cinco, mientras que Vinicius Junior y Federico Valverde han contribuido con cuatro cada uno. Si todo se juntará para Alexander-Arnold en España está por verse, pero la prensa local, notoriamente de mal genio, no ha perdido tiempo en declarar lo perdido que se ha visto el lateral derecho durante sus primeros seis meses como jugador del Madrid.
- Getty Images Sport
Lo que dijo la prensa española
Mientras que muchos jugadores del Madrid han tenido dificultades durante las primeras etapas de la temporada 2025-26, Alexander-Arnold en particular fue objeto de críticas tras su actuación en el empate 1-1 con el Girona el fin de semana. Escribiendo para MARCA, el periodista español Alfredo Relano afirmó: "Ahora que Trent está aquí, parece un jugador despistado e insustancial, con la expresión de un conejo asustado en la carretera. Su calidad en los tiros libres está oculta por su pie derecho, pero en el juego abierto es inexistente." La misma publicación había publicado un informe ligeramente más comprensivo unos días antes, admitiendo que Alexander-Arnold había tenido una "combinación de actuaciones" desde que se unió a jugadores como Jude Bellingham y Kylian Mbappe en el club.
Cómo jugó Alexander-Arnold contra Girona
El empate del Madrid con el Girona fue decepcionante por varias razones. Fue su tercer empate consecutivo en La Liga, lo que permitió al Barcelona abrir una ventaja de cuatro puntos en la cima de la tabla después de que el equipo de Hansi Flick venciera al Atlético de Madrid el martes por la noche, y tuvieron que depender de un penalti de Mbappé para igualar el marcador después de que Azzedine Ounahi anotara el primero poco antes del descanso. El propio Alexander-Arnold cometió el pecado capital de fallar en seguir a su contraparte antes del gol y no pudo proporcionar mucha creatividad en el otro extremo del campo. Creó dos oportunidades pero solo completó uno de sus 10 centros intentados, además de cometer dos faltas en defensa.
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Alexander-Arnold y el Real Madrid?
Aunque ha recibido críticas, Alexander-Arnold hizo lo suficiente la última vez para ser incluido en la alineación titular de Alonso para el viaje del miércoles por la noche al Athletic Club. Una victoria es crucial para los Blancos, con el entrenador Alonso empezando a sentir la presión tras algunas actuaciones recientes poco convincentes, mientras que una mejora en el rendimiento de Alexander-Arnold podría aliviar algo de la presión que comienza a acumularse sobre los hombros del inglés, y tal vez incluso provocar una recepción más positiva por parte de los medios españoles. De cualquier manera, el joven scouser estará ansioso por mostrar a todos que no es el jugador 'despistado' que ha sido etiquetado, y quizás comenzar a abrirse camino de regreso a la selección de Inglaterra, con el Mundial del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México acercándose rápidamente.