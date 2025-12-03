Trent Alexander-Arnold 'despistado' es hecho trizas por los medios españoles por actuaciones 'inexistentes' en un titubeante comienzo de su vida en el Real Madrid

Mientras que muchos jugadores del Madrid han tenido dificultades durante las primeras etapas de la temporada 2025-26, Alexander-Arnold en particular fue objeto de críticas tras su actuación en el empate 1-1 con el Girona el fin de semana. Escribiendo para MARCA, el periodista español Alfredo Relano afirmó: "Ahora que Trent está aquí, parece un jugador despistado e insustancial, con la expresión de un conejo asustado en la carretera. Su calidad en los tiros libres está oculta por su pie derecho, pero en el juego abierto es inexistente." La misma publicación había publicado un informe ligeramente más comprensivo unos días antes, admitiendo que Alexander-Arnold había tenido una "combinación de actuaciones" desde que se unió a jugadores como Jude Bellingham y Kylian Mbappe en el club.

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances de expertos, predicciones basadas en datos y conocimientos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!