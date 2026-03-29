Trent Alexander-Arnold fue interceptado por la policía tras firmar autógrafos al salir del entrenamiento del Real Madrid

Lo que comenzó como un encuentro rutinario entre una superestrella y sus seguidores llamó rápidamente la atención de las fuerzas del orden locales. Mientras el defensa estaba ocupado con la multitud, un coche de policía apareció detrás de su vehículo. La presencia de las autoridades provocó un cambio inmediato en el ambiente, justo cuando el jugador intentaba atender a los madridistas. El momento fue captado por las cámaras cercanas, que mostraron cómo el ambiente festivo se tornó serio.