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Diaz test will decide Trent's England fateGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Trent Alexander-Arnold DEBE neutralizar al eléctrico Luis Díaz en el gran partido del Real Madrid contra el Bayern de Múnich; de lo contrario, puede decir adiós a sus esperanzas de jugar el Mundial con Inglaterra

Analysis
Real Madrid
T. Alexander-Arnold
L. Diaz
Bayern Múnich
Liga de Campeones
England
World Cup
FEATURES
Real Madrid vs Bayern Múnich

Fue uno de esos pases que solo Trent Alexander-Arnold es capaz de dar. El Liverpool había tenido dificultades para superar al Tottenham en diciembre de 2024; los Spurs se mantuvieron firmes durante 23 minutos a pesar de las oleadas de presión. Y entonces, Alexander-Arnold dio el pase decisivo. Se internó desde la banda derecha, se colocó en el ángulo perfecto y lanzó un centro entre dos centrales, justo a la cabeza de Luis Díaz.

Tras marcar el gol, Díaz se lanzó a celebrar y luego invitó a Alexander-Arnold a unirse a él. Una de las imágenes más memorables de aquella temporada fue, al final, la de Díaz fingiendo lustrar las botas de Alexander-Arnold, tal era la emoción del colombiano por la asistencia de su compañero.

Por desgracia para muchos aficionados del Liverpool, esa conexión es cosa del pasado. Casi 18 meses después, ambos jugadores ejercen ahora su oficio en otros equipos. Alexander-Arnold entra y sale del once titular del Real Madrid, mientras que Díaz disfruta del mejor año de su carrera en el Bayern de Múnich.

En efecto, esta es la historia de dos carreras que han tomado trayectorias diferentes. Alexander-Arnold dejó el Liverpool en su mejor momento y parecía que iba a despegar nada más llegar a la capital española. Díaz, por su parte, dejó el Liverpool sintiéndose como un proyecto de recuperación: un jugador que quería marcharse y al que se le había dado un salvavidas, pero que aún tenía mucho que demostrar.

Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. Alexander-Arnold, ya sea por las lesiones o por problemas tácticos iniciales, ha pasado apuros. Díaz, al que se le ha dado más espacio que nunca para correr, crear y rematar, está haciendo que la Bundesliga parezca increíblemente fácil. Y el martes se enfrentarán entre sí.

Alexander-Arnold llega a los cuartos de final de la Liga de Campeones no solo con dudas que aún persisten sobre él en Madrid, sino también con una gran incertidumbre respecto a su puesto en la jerarquía de la selección inglesa. Así que, si no es capaz de neutralizar a su antiguo compañero del Liverpool en los próximos ocho días, cualquier esperanza de recuperar un puesto en la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial se esfumará sin duda.

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    Química instantánea

    La llegada de Díaz a Merseyside en enero de 2022 aportó un nuevo impulso al Liverpool. Estaba claro que Sadio Mané probablemente abandonaría el club al final de esa temporada y, aunque el Tottenham estaba dispuesto a fichar a Díaz tras sus impresionantes actuaciones con el Oporto, el Liverpool se adelantó para asegurarse de que su plan de sucesión de Mané estuviera garantizado antes incluso de que el senegalés abandonara Anfield.

    «Siempre es emocionante cuando llega un nuevo jugador, ver cómo encaja, cómo juega, cómo se comporta en los entrenamientos, cómo es, pero él encajó enseguida», dijo Alexander-Arnold sobre Díaz dos semanas después de que los Reds pagaran algo menos de 50 millones de euros por el extremo.

    Es cierto que a Díaz le costó un poco adaptarse a la Premier League, pero su conexión con Alexander-Arnold fue inmediata. El lateral derecho le dio solo tres asistencias durante las tres temporadas que compartieron en Merseyside, pero su compenetración creativa quedó clara desde el principio. Una imagen habitual a medida que el Liverpool de Jürgen Klopp evolucionaba tácticamente era la de Alexander-Arnold desmarcándose hacia dentro y lanzando un pase en profundidad hacia la banda izquierda, al que Díaz acudía con entusiasmo.

    Y, por supuesto, ambos compartieron un enorme éxito sobre el terreno de juego. Durante las tres temporadas y media que pasaron juntos, ganaron dos Copas de la Liga, una FA Cup y la Premier League.

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    Triunfar en Alemania

    Hubo quien frunció el ceño cuando el Bayern, un club que históricamente se ha mostrado reacio a realizar grandes inversiones fuera de la Bundesliga, desembolsó 70 millones de euros por Díaz en julio. Dado que Jamal Musiala había sufrido una terrible lesión en el Mundial de Clubes, había un hueco en la delantera del Bayern que había que cubrir a corto plazo, pero aun así parecía una inversión considerable en un jugador que cumpliría 29 años en enero.

    Vincent Kompany tenía una visión, sin embargo, y las cosas han ido sobre ruedas hasta ahora. Harry Kane, sin dejar de ser el goleador más letal de Europa, sigue teniendo libertad para moverse y bajar a la línea de fondo, para dar pases. Cuando lo hace, Díaz utiliza su vertiginosa velocidad para hacer carreras por la espalda. Pero cuando los equipos se repliegan, Díaz sigue teniendo la habilidad necesaria para encontrar espacios, dar un centro y asistir a sus compañeros. Es algo que Kane ya destacó en agosto.

    «Lucho, ya sabes, solo han pasado unas semanas, pero siento que tenemos una conexión instantánea», dijo Kane después de que Díaz le asistiera dos veces contra el RB Leipzig. «Me ha dado un par de asistencias hoy [y] ha rematado muy bien su gol».

    Y Díaz no ha bajado el ritmo desde entonces. Ahora suma 40 participaciones en goles en todas las competiciones, con un promedio de 1,08 por cada 90 minutos. Ambas son las mejores marcas de su carrera, y casi el doble de lo que logró en su última temporada en el Liverpool.

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    Problemas iniciales

    Alexander-Arnold, por su parte, ha tenido dificultades para arrancar. El Madrid pagó 10 millones de euros para rescindir anticipadamente el contrato del lateral, con el fin de que pudiera disputar el Mundial de Clubes y adaptarse lo antes posible a las exigencias de Xabi Alonso. Pero tras una pretemporada decepcionante en Estados Unidos, Alexander-Arnold sufrió una lesión en el tendón de la corva a principios de septiembre que lo dejó fuera de juego durante seis semanas.

    En diciembre sufrió otra lesión muscular que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante otros dos meses, tiempo en el que Alonso había sido destituido y otro ex lateral derecho del Liverpool, Álvaro Arbeloa, había tomado las riendas del equipo.

    Alexander-Arnold está encontrando ahora, con retraso, su sitio bajo las órdenes de Arbeloa, quien ha adoptado un enfoque más relajado en cuanto a las configuraciones tácticas que su predecesor. Arbeloa ha depositado su confianza en la juventud y, en su mayor parte, ha permitido que sus mejores jugadores se las apañen por sí mismos, al igual que hizo Carlo Ancelotti antes del breve mandato de Alonso.

    Para Alexander-Arnold, eso ha significado aprender sobre la marcha a desenvolverse con los mejores del mundo, pero necesita jugar con regularidad para hacerlo. El jugador de 27 años solo ha disputado 754 minutos en La Liga esta temporada y, aunque ha dado cuatro asistencias, incluidas dos en sus dos últimos partidos, sigue pareciendo en gran medida un jugador que aún se está adaptando a un nuevo club.

    Esto es natural, por supuesto. Alexander-Arnold pasó toda su carrera profesional hasta el verano pasado en Merseyside, donde era una pieza fundamental de una máquina bien engrasada. Aquí hay menos ataduras, y el fútbol del Madrid es más improvisado. Alexander-Arnold aún no se ha adaptado del todo a ese entorno.


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    Persisten los problemas defensivos

    Para Alexander-Arnold, esa confianza implica aceptar algunas de sus debilidades. Sus problemas defensivos se han comentado durante mucho tiempo —y quizá se hayan exagerado un poco—. A simple vista, Alexander-Arnold no es un mal defensa, pero comete errores bastante evidentes que luego son analizados con lupa tanto por los expertos como por los aficionados.

    A veces, Alexander-Arnold sigue pareciendo lo que es: un centrocampista reconvertido que nunca recibió una formación clásica sobre la intensidad defensiva que exige el puesto de lateral. Quizá sea precisamente porque es tan eficaz en ataque por lo que sus problemas en el otro extremo del campo son objeto de tanto escrutinio.

    Pero eso no significa que deban ser excusados. Durante su etapa en el Liverpool, los equipos solían explotar sistemáticamente el flanco derecho de los Reds. El Liverpool se adaptó en consecuencia, ya que tanto con Klopp como con Arne Slot, siempre había un centrocampista retrasado detrás del inglés para ofrecer cobertura. Es cierto que Alexander-Arnold era un punto débil defensivo, pero el Liverpool, en la práctica, marcaba en doble equipo a quienquiera que le tocara marcar.

    El Madrid no le ha permitido ese mismo lujo, y eso se ha notado en más de una ocasión. Alexander-Arnold fue atormentado por Jeremy Doku, del Manchester City, en la Liga de Campeones y cometió un par de errores lamentables contra el Celta de Vigo en La Liga. El sábado, por su parte, su fallo en los últimos minutos al no seguir a un jugador del Mallorca provocó que los blancos sufrieran una vergonzosa derrota que ha supuesto un duro golpe para sus aspiraciones al título.

    La prensa española ha sido, como era de esperar, implacable, y Marca fue bastante contundente en su valoración de la defensa de Alexander-Arnold en esa reciente derrota ante el Celta: «Cualquiera que vea habitualmente al Liverpool sabe que Trent no es precisamente un defensa incansable; su punto fuerte reside en subir al ataque y distribuir el balón con sus exquisitos pases. ¿Pero defender? Olvídalo, como se demostró una vez más con el primer gol del Celta. La única pregunta es si no sabe cómo hacerlo o simplemente no quiere. Así que, si eres aficionado del Real Madrid, no te enfades con el lateral inglés si no te gustan sus actuaciones defensivas. En todo caso, enfádate con quien lo fichó».

  • Thomas Tuchel Trent Alexander-Arnold EnglandGetty/GOAL

    La clasificación para el Mundial está en juego

    Esos errores recientes no podían haber llegado en peor momento para Alexander-Arnold de cara a su participación en el Mundial. Tuchel no lo convocó para los amistosos de Inglaterra contra Uruguay y Japón en marzo, una decisión que dividió opiniones entre los aficionados y los medios de comunicación. Tuchel desestimó la sugerencia de que Alexander-Arnold debería ser una pieza fija en su plantilla, admitiendo que fue una decisión «difícil» dejar fuera al lateral derecho, pero insistió en que lo hizo por razones «deportivas». Dicho sin rodeos, Tuchel no ve al exjugador del Liverpool como la opción ideal para su equipo.

    Muchos de los que se enfadaron por la decisión no ven al Madrid semana tras semana. Si lo hicieran, podrían decirte que Alexander-Arnold no está en su mejor momento. Y quizá quienes están del lado de Alexander-Arnold también podrían fijarse en el sistema de Tuchel y admitir que un lateral con mejores atributos defensivos se adapta mucho mejor a la visión del fútbol que tiene el alemán.

    Por lo tanto, a Alexander-Arnold se le acaba el tiempo para demostrar que merece volver al equipo este verano. Rendir a un buen nivel frente a uno de los extremos más en forma del mundo en un partido crucial de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones sin duda le ayudaría mucho a defender su caso. Sin embargo, si queda en evidencia, cualquier esperanza que tuviera de volver al equipo podría desaparecer, salvo que se produzcan lesiones entre los jugadores que baraja Tuchel.

  • Trent Alexander-Arnold Luis Diaz Liverpool GFXGetty Images

    De amigos a enemigos

    En la fase decisiva de la competición más prestigiosa del fútbol, los duelos individuales lo son todo. Sin duda, el Bayern habrá señalado el flanco derecho del Madrid como una zona que sin duda puede explotar. Y, por supuesto, la gran ironía aquí es que, en Díaz, cuentan con el jugador quizás mejor preparado para enfrentarse a Alexander-Arnold. Uno solo puede imaginar la cantidad de veces que se han enfrentado en los entrenamientos; si alguien sabe cómo esquivar y regatear a Alexander-Arnold, ese es el jugador al que va a marcar durante 90 minutos.

    «No quiero decir que los demás partidos sean menos importantes, pero cuando hay tanto revuelo en torno a un partido y tantos ojos puestos en él, sabes que tienes que rendir. Cuando juegas en un club como este, la expectativa es que tienes que ganar», declaró Alexander-Arnold tras la victoria del Madrid en octavos de final contra el Manchester City. Y aunque los logros del equipo siempre deben ser lo primero, él es muy consciente de lo mucho que hay en juego para él personalmente esta semana.