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¿Trent Alexander-Arnold, de vuelta a la Premier League? El «único» movimiento que la exestrella del Liverpool se plantearía, mientras se especula con un futuro trabajo en Italia, en la Serie A, para el lateral del Real Madrid
Alexander-Arnold lo ganó todo con el Liverpool
Romper sus vínculos con el club de su infancia fue difícil para el canterano de Liverpool, pero buscaba un nuevo comienzo muy lejos de una zona de confort profesional ya establecida, después de haber logrado prácticamente todo en casa.
Alexander-Arnold ganó dos títulos de la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga, la Champions League, la Supercopa de la UEFA, el Mundial de Clubes de la FIFA y la Community Shield con el Liverpool. También fue nombrado Mejor Jugador Joven del Año de la PFA en 2020 y disputó grandes torneos internacionales con Inglaterra.
Se tomó la decisión de marcharse a España, para reunirse con su compañero en Inglaterra Jude Bellingham, cuando se acercaba al final de su contrato. Nunca llegó a ser agente libre, ya que el Real Madrid accedió a pagar una pequeña cantidad para acelerar la operación, y la campaña 2025-26 planteó muchos desafíos.
Se ha planteado alguna que otra pregunta sobre cuánto tiempo pasará Alexander-Arnold en el Real Madrid, ya que ahora se enfrenta a la competencia de Denzel Dumfries y trabaja bajo la tutela del exentrenador de Chelsea, Manchester United y Tottenham Jose Mourinho.
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¿Podría Alexander-Arnold regresar a la Premier League?
A sus 27 años, todavía le queda mucho fútbol al máximo nivel. ¿Gran parte de ese tiempo la dedicará a demostrar su valía ante una afición exigente en la capital de España, o podría volver sobre sus pasos hacia su tierra?
Preguntado por si ambas opciones podrían hacerse realidad, su paisano de Merseyside Warnock, que hablaba en nombre de Gambler Media, dijo a GOAL: «Sí, muy posiblemente. Creo que lo de Trent es que no tiene que depender necesariamente de la velocidad en su juego. Tiene esa capacidad con el balón para filtrar pases.
»Si más adelante en su carrera lo verás realmente pasar a una posición de centrocampista, para poder jugar ahí. Creo que, cuando le escuchas y cuando le ves ahora mismo, parece muy feliz.
»Creo que sabe que en el Real Madrid va a tener que pelear por su puesto, y eso va a ser difícil. Pero confiará en su capacidad. Ha tenido detractores durante toda su carrera, lo cual es increíble por el nivel al que juega».
Warnock añadió sobre futuros traspasos: «Creo que la única vez que podría verle volver sería si el Liverpool fuera a por él de nuevo. Realmente no le veo jugando para ningún otro equipo.
»Pero siento que Trent es una de esas personas que probablemente se irían a otro sitio, quizá a Italia o algo así. Creo que tiene ese tipo de personalidad a la que le gustaría ponerse a prueba en la vida y mudarse a distintos lugares».
Por qué un regreso a casa en Anfield puede resultar difícil
Otra exestrella del Liverpool, Danny Murphy, contó a GOAL durante el verano, cuando fue preguntado por un posible regreso de Alexander-Arnold a casa en las próximas ventanas: «Me quedaría boquiabierto si lo viera de vuelta en Anfield por un par de razones. Una son los aficionados. No estoy seguro de que estuvieran muy contentos con eso teniendo en cuenta la situación en la que se fue. Además, con el dinero que está ganando, no estoy seguro de quién va a pagarle eso en la Premier League ahora mismo. Aunque es un jugador maravilloso, está ganando un dinero fenomenal en Madrid, obviamente tras llegar gratis.
»Creo que estará allí un tiempo. Creo que le dará otra temporada, verá cómo va y luego verá en qué situación está. No lo veo de vuelta todavía. Quizá en algún momento, por supuesto, porque no es mayor. La Premier League sí tiene la riqueza como para quizá ficharlo, pero no creo que ahora mismo vayamos a ver eso.»
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Alexander-Arnold, con contrato en Madrid hasta 2031
Alexander-Arnold todavía tiene algo menos de cinco años de contrato en Madrid, ya que esas condiciones le vinculan hasta 2031. No ha dado ninguna señal de que vaya a producirse otro movimiento a corto plazo.
No sorprendería demasiado verle de nuevo en la Premier League en algún momento, dado todo lo que ha logrado en esa competición, pero los jugadores de hoy en día están dispuestos a seguir ampliando horizontes y esa mentalidad puede llevarle aún más lejos de casa antes de emprender cualquier camino de regreso.
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