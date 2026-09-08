Romper sus vínculos con el club de su infancia fue difícil para el canterano de Liverpool, pero buscaba un nuevo comienzo muy lejos de una zona de confort profesional ya establecida, después de haber logrado prácticamente todo en casa.

Alexander-Arnold ganó dos títulos de la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga, la Champions League, la Supercopa de la UEFA, el Mundial de Clubes de la FIFA y la Community Shield con el Liverpool. También fue nombrado Mejor Jugador Joven del Año de la PFA en 2020 y disputó grandes torneos internacionales con Inglaterra.

Se tomó la decisión de marcharse a España, para reunirse con su compañero en Inglaterra Jude Bellingham, cuando se acercaba al final de su contrato. Nunca llegó a ser agente libre, ya que el Real Madrid accedió a pagar una pequeña cantidad para acelerar la operación, y la campaña 2025-26 planteó muchos desafíos.

Se ha planteado alguna que otra pregunta sobre cuánto tiempo pasará Alexander-Arnold en el Real Madrid, ya que ahora se enfrenta a la competencia de Denzel Dumfries y trabaja bajo la tutela del exentrenador de Chelsea, Manchester United y Tottenham Jose Mourinho.