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Trent Alexander-Arnold contra Reece James: Un exlateral derecho de Inglaterra se decanta por uno de ellos y se niega a sacar demasiadas conclusiones de la victoria ante una Croacia con una «edad media de 45 años»
Inglaterra terminó tercera en el Mundial de 2026.
Mills, que disputó 19 partidos con su selección y participó en el Mundial de la FIFA de 2002, es uno de los que han seguido desde la distancia cómo Inglaterra busca forjarse una identidad que le permita aspirar a títulos bajo las órdenes del técnico alemán Thomas Tuchel.
Se considera que Inglaterra cometió «errores gravísimos» en suelo norteamericano durante el verano, pese a lograr el tercer puesto y su mejor clasificación desde 1966. La derrota en semifinales ante Lionel Messi y Argentina, después de adelantarse en el marcador en ese partido, dio pie a muchas preguntas incómodas.
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Grandes victorias, pero las carencias defensivas siguen preocupando
Muchas de esas críticas se dirigieron a Tuchel, ya que el exentrenador del Chelsea y del Bayern de Múnich llenaba su equipo de defensas cuando debería haber ido a por todas. Inglaterra sí mostró una actitud más ofensiva al comenzar su última campaña en la Liga de Naciones.
Superó sin dificultades sus dos encuentros contra Chequia y goleó 7-0 a Croacia en Rijeka. También cayó ante España, campeona del mundo, en un entretenido partido en Wembley en el que volvieron a quedar al descubierto sus carencias defensivas.
Mills no está convencido de que Inglaterra sea tan buena como algunos quieren hacer creer, pese a que ya se están haciendo pronósticos ambiciosos sobre la Eurocopa 2028, que se celebrará en territorio británico.
La mejor opción para el lateral derecho y en qué debe mejorar Inglaterra
El exdefensa del Manchester City y del Leeds United, que habló en colaboración con Gambling.com, la guía de los mejores casinos online, explicó a GOAL, cuando le pidieron que valorara el puesto de lateral derecho de Inglaterra y las últimas actuaciones del equipo en su conjunto: «Creo que Reece James es un jugador más completo.
«Quedan dos años, 18 meses, para la Eurocopa. Trent ha vuelto a entrar en los planes del equipo. Tiene un talento excepcional, eso lo sabemos. Pero al máximo nivel, cuando llegas a semifinales o cuartos de final, como vimos en el Mundial, lo que importa es cómo defiendes. Si eres defensa, tienes que saber defender en el uno contra uno.
«Si acabas con seis defensas frente a cuatro atacantes, pierdes el partido. Lo vimos en el Mundial. Puedes poner tantos defensas como quieras, pero eso no funciona. Tienes que ser lo bastante bueno para defender en el uno contra uno.
«Y los equipos a los que nos hemos enfrentado... Vale, sé que marcamos muchos goles, pero, seamos sinceros, ganamos a una selección de Croacia con una media de edad de 45 años o lo que fuera. ¡Algunos de esos jugadores parecen mayores que yo de tanto tiempo como llevan jugando!
«A la República Checa deberíamos ganarle sin problemas. No hay ningún partido de esos que pienses que no deberíamos haber ganado. La gente dice: ‹Ah, sí, el partido contra España fue fantástico›. Sí, pero podríamos haber ido perdiendo 3-0 antes de hacer nuestro primer disparo a puerta. Llegar al descanso con un 2-1 fue un poco afortunado. Vale, fallaron el penalti, pero después dominaron. Si miras cómo fue el partido, no habría habido muchas objeciones si hubiera acabado 6-2. No puedes conceder tantas ocasiones contra equipos de calidad.
«Evidentemente, los resultados han sido fantásticos. Pero casi siempre lo son en las fases de clasificación. ¿Cuándo fue la última vez que no nos clasificamos? ¿Con Steve McClaren en 2008? Nos clasificamos casi siempre, pase lo que pase. Lo importante es lo que ocurre cuando llegan los torneos.
«En el último torneo, diría que fallamos en la táctica y en la toma de decisiones. Nos equivocamos gravemente en ese último torneo. Por eso llegó Thomas Tuchel. Por mí, puedes ganar todos los partidos por 6-0 hasta la Eurocopa, pero, si no ganas la final, ¿de qué habrá servido?»
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Calendario de Inglaterra: rumbo a los cuartos de final de la Liga de Naciones
Inglaterra ha marcado 12 goles sin encajar ninguno en sus últimos tres partidos. Su capitán y gran referente, Harry Kane, ha elevado a 91 su cifra récord de goles con la selección y sigue en la lucha por el Balón de Oro.
Kane buscará disputar su 126.º partido como internacional y seguir haciendo historia cuando Inglaterra vuelva a jugar contra Croacia el 12 de noviembre. Con una plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones prácticamente asegurada, el enfrentamiento contra España en el estadio Metropolitano de Madrid supondrá otra gran prueba para Tuchel.
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