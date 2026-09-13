El espíritu deportivo quedó plenamente patente en Valencia, donde el Levante UD se tomó un momento para celebrar los logros del contingente internacional de su rival. Siguiendo el ejemplo del Elche, que rindió un homenaje similar durante la segunda jornada de la temporada, los granotas se aseguraron de que los jugadores del Barcelona sintieran el reconocimiento de la comunidad futbolística española en su conjunto.

Cuando los equipos saltaron para calentar y posteriormente para el protocolo previo al partido, el ambiente era eléctrico. Los aficionados en el Ciutat de Valencia dejaron a un lado la rivalidad entre clubes para dedicar una prolongada ovación en pie a los hombres que ayudaron a devolver el trofeo de la Copa del Mundo a suelo español. El Levante está homenajeando a los jugadores del Barcelona antes del partido como muestra de gratitud por su contribución al éxito de la selección nacional.

A pesar del homenaje especial que el Levante rindió a los campeones del mundo del Barcelona, el campeón de LaLiga no tuvo piedad y se puso con una ventaja de dos goles antes del descanso. Xavi Espart abrió el marcador en el minuto 5, antes de que Lamine Yamal doblara la ventaja del Barcelona en el minuto 19.