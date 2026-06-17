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¿«Trato de favor» para Lionel Messi? El héroe argentino, autor de un hat-trick, se libró de una «tarjeta roja segura» tras una entrada «torpe» en la victoria de Argentina ante Argelia en el Mundial
La polémica por la tarjeta roja eclipsa una actuación magistral
Mientras el mundo admiraba otra exhibición de Messi, el debate posterior se centró en una entrada «torpe» con la que el ocho veces Balón de Oro derribó al central argelino Aissa Mandi, pisándole la pantorrilla con los tacos. El banquillo argelino y las redes pidieron roja, pero el árbitro ni siquiera mostró amarilla y el VAR no intervino.
Pese a la gravedad del contacto, el árbitro no mostró ni siquiera tarjeta amarilla, y el VAR no intervino para recomendar una revisión. Esta indulgencia ha reavivado el debate sobre si los árbitros aplican criterios distintos a las grandes estrellas en los escenarios más importantes.
- AFP
Los comentaristas arremeten contra el «trato preferencial»
Tras la jugada, los comentaristas de ESPN FC, Ale Moreno y Nedum Onuoha, se mostraron sorprendidos por la falta de tarjeta. Moreno, exjugador de la MLS, fue contundente: «Es 100 % tarjeta roja para Lionel Messi. Debería haberla sido. Esto confirma que los grandes jugadores reciben un trato preferencial». Cuando estaba a punto de marcar un hat-trick y el portero, Luca Zidane, logró detener el balón, mostraron a Gianni Infantino sonriendo. Su reacción fue algo así como: “Vaya, eso ha estado cerca”. Esto encaja perfectamente con esa narrativa de: “Sí, claro, a este tipo le están dando un trato diferente”».
Onuoha, exdefensa del Manchester City, añadió: «En la retransmisión ni siquiera mencionaron lo ocurrido; veíamos el vídeo y pensábamos: “Esto es grave”, mientras decían: “Es bueno ver a Messi presionando”».
Los árbitros y el VAR, en el punto de mira
La principal fuente de frustración fue que el equipo arbitral, liderado por Simon Marciniak, no revisara las imágenes. Moreno cuestionó por qué la tecnología diseñada para detectar errores no intervino en la victoria inaugural de los campeones.
«Ni siquiera hace falta ver la imagen fija; si ves el vídeo en directo, ya da la sensación de que fue una entrada peligrosa desde el principio», añadió Moreno. «Luego, al ver la repetición, se confirma que es una entrada peligrosa. ¿Por qué no se llamó al árbitro Simon Marciniak para que lo revisara? Debería haber sido roja para Lionel Messi. Aunque me guste Messi, fue una entrada torpe y peligrosa, y rasgar la parte posterior de la pantorrilla desde la rodilla hasta el tobillo merece tarjeta roja».
Onuoha, compartiendo la frustración de Moreno, añadió: «Pareció que se ignoró ese momento. Cuando el jugador quedó tendido, se notaba que Messi estaba preocupado porque sabía que tal vez había cometido una falta grave». Entiendo que los árbitros no lo vieran, pero que el VAR revisa la jugada y decida que no pasa nada me parece un error: esa acción merece tarjeta roja”.
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Una noche de récords para el GOAT
A pesar del incidente disciplinario, Messi brilló con el balón. Marcó tres goles, igualando a Miroslav Klose con 16 tantos en Mundiales. El jugador de 38 años abrió el marcador con un espectacular disparo desde lejos antes de completar su hat-trick en el minuto 76, igualando a Kylian Mbappé, autor de dos tantos en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal.
El respiro es enorme para el equipo de Lionel Scaloni, pues una suspensión de su figura clave habría sido un golpe catastrófico para la defensa del título. Como dos amarillas implican un partido de sanción, que Messi llegue limpio a las eliminatorias es una ventaja. El jugador del Inter de Miami se fue celebrando su empate con Klose y pensando ya en el resto de la fase de grupos.