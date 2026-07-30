El Atlético de Madrid se despidió de la leyenda del club Antoine Griezmann al final de la pasada temporada, y los rojiblancos ya han dado un paso para reemplazar al mediapunta con la incorporación de Kang-in Lee desde el Paris Saint-Germain. El surcoreano pasó tres temporadas en el Parque de los Príncipes, donde ganó muchos títulos, pero en su mayor parte quedó limitado a apariciones esporádicas desde el banquillo. El Atleti, sin embargo, cree claramente en su talento y ha devuelto a Lee a LaLiga, donde anteriormente llamó la atención tanto en el Valencia como en el Mallorca.