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Traspasos de la semana: Maxence Lacroix al Chelsea, Christos Tzolis al Arsenal y todos los mayores fichajes cerrados del mercado de verano
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Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cedido)
El Aston Villa sigue muy activo en el mercado de verano y ha incorporado a sus filas a Alejandro Garnacho, internacional argentino que llega cedido por una temporada desde el Chelsea. Garnacho tuvo muchas dificultades durante su temporada de debut en Stamford Bridge y solo marcó un gol en la Premier League tras su salida del Manchester United. Así pues, el técnico del Villa, Unai Emery, tendrá la tarea de revitalizar al jugador de 22 años durante los próximos 12 meses.
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Daizen Maeda (del Celtic al Ipswich Town, por 10 millones de libras)
Daizen Maeda confirmó su estatus como una leyenda moderna del Celtic después de que sus goles llevaran a los Bhoys a un doblete nacional hacia el final de la pasada temporada, pero ahora ha dejado atrás Parkhead tras completar su traspaso a la Premier League con el Ipswich Town. El internacional japonés Maeda deja el Celtic después de haber marcado 79 goles en 212 partidos con el club, y ahora tendrá la tarea de asegurar que el Ipswich no sufra un descenso de vuelta al Championship a la primera de cambio una vez más.
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Kasper Hogh (del Bodo/Glimt al Celtic, 11 millones de libras)
Sin embargo, el Celtic se movió rápido para reforzar su ataque con la incorporación del delantero Kasper Hogh. El internacional danés fue una de las revelaciones de la pasada edición de la Champions League, ya que sus goles ayudaron al Bodo/Glimt a lograr victorias sobre el Manchester City, el Atlético de Madrid y el Inter en su camino hacia los octavos de final. Ahora, Hogh lleva su talento a Glasgow y al campeón escocés.
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Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, por 19 millones de libras)
Karim Adeyemi nunca terminó de estar a la altura de las expectativas en el Borussia Dortmund tras su irrupción en el Red Bull Salzburg, pero eso no ha disuadido al Barcelona de incorporar al internacional alemán. Rapidísimo y con una capacidad de definición más que aceptable, Adeyemi promete añadir una dimensión extra a la delantera de Hansi Flick al reencontrarse con su exseleccionador en Cataluña.
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Matthis Abline (del Nantes al Mónaco, por 21,5 millones de libras)
El Mónaco ha demostrado en los últimos años tener buen ojo para el talento ofensivo, tras haber cosechado éxitos con los fichajes de Folarin Balogun y Mika Biereth, y espera haber vuelto a dar en el clavo con Matthis Abline. El jugador, de 23 años, llega procedente del Nantes después de haber marcado 24 goles en todas las competiciones durante las tres últimas temporadas, aunque sus esfuerzos no bastaron para evitar que su ya exclub descendiera a la Ligue 2 en la temporada 2025-26.
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Santiago Castro (del Bolonia a la Roma, 30 millones de libras)
La Roma cerró su primer fichaje del verano mientras se prepara para volver a la Liga de Campeones con la incorporación del delantero argentino Santiago Castro, procedente del Bolonia. El jugador de 21 años llega a la capital italiana tras firmar 33 goles y asistencias en sus dos temporadas y media en la Serie A, y llevará el dorsal 9 en el conjunto romanista después de que Artem Dovbyk hiciera el camino inverso.
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Christos Tzolis (del Club Brujas al Arsenal, 34 millones de libras)
A pesar de su éxito en la Premier League, el Arsenal no piensa dormirse en los laureles y ha realizado su primer fichaje millonario del verano con la incorporación del delantero del Club Brugge Christos Tzolis. El internacional griego llega al norte de Londres después de una campaña final espectacular en Bélgica, en la que marcó 22 goles y dio 29 asistencias, y ahora Tzolis tendrá la misión de cubrir el hueco que ha dejado en la plantilla del Arsenal la marcha de Leandro Trossard al Besiktas.
- AFP
Kang-in Lee (del Paris Saint-Germain al Atlético de Madrid, 34 millones de libras)
El Atlético de Madrid se despidió de la leyenda del club Antoine Griezmann al final de la pasada temporada, y los rojiblancos ya han dado un paso para reemplazar al mediapunta con la incorporación de Kang-in Lee desde el Paris Saint-Germain. El surcoreano pasó tres temporadas en el Parque de los Príncipes, donde ganó muchos títulos, pero en su mayor parte quedó limitado a apariciones esporádicas desde el banquillo. El Atleti, sin embargo, cree claramente en su talento y ha devuelto a Lee a LaLiga, donde anteriormente llamó la atención tanto en el Valencia como en el Mallorca.
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Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, por 52 millones de libras)
No es el fichaje más llamativo del verano del Chelsea, pero Maxence Lacroix podría acabar siendo uno de los más importantes. El Chelsea ha tenido problemas para consolidar una pareja habitual en el centro de su defensa, pero incorporar al internacional francés Lacroix, que ya ha demostrado su nivel en la Premier League tras dos exitosas temporadas en el Crystal Palace, debería aportar cierta consistencia a la zaga de Xabi Alonso en el oeste de Londres.
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Crysencio Summerville (West Ham al Al-Hilal, 55 millones de libras)
Los clubes de la Saudi Pro League todavía tienen mucho dinero para gastar, y el Al-Hilal ha tirado de sus reservas de efectivo para asegurarse el fichaje de Crysencio Summerville adelantándose a la Roma. Summerville fue uno de los jugadores más destacados del West Ham la temporada pasada, a pesar de su descenso de la Premier League, y también impresionó con Países Bajos en la Copa del Mundo. El extremo de 24 años debería, por tanto, triunfar en Oriente Medio.
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