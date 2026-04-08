Según un artículo publicado en Sport Bild, los responsables del Stuttgart han elaborado un plan detallado para vender al centrocampista de 25 años, en el peor de los casos, por el máximo precio de traspaso.
Traducido por
¿Traspaso en verano? Al parecer, el VfB Stuttgart ha fijado el precio del codiciado internacional
Para ello, primero habría que rescindir la cláusula de rescisión que figura actualmente en el contrato de Stiller. Según se ha podido saber, esta asciende a 36,5 millones de euros y puede eliminarse del contrato por una suma relativamente modesta de apenas dos millones de euros, que el VfB tendría que pagar a Stiller.
A continuación, el actual campeón de la Copa DFB podría negociar libremente una indemnización por traspaso. Stiller sigue vinculado al equipo suabo hasta el 30 de junio de 2028; según Sport Bild, el club querría obtener al menos 50 millones de euros en caso de una salida.
No está claro si la situación llegará a ese punto. El siete veces internacional alemán, que en Stuttgart es uno de los titulares indiscutibles bajo la dirección del entrenador Sebastian Hoeneß y que aún puede albergar esperanzas de participar en el Mundial, ha sido relacionado en el pasado con algunos de los principales clubes europeos.
Así, por ejemplo, el Real Madrid de la Liga española o el Manchester United de la Premier League habrían mostrado interés en un traspaso, pero al parecer aún no se ha concretado nada.
- Getty
Stuttgart estaría dispuesto a invertir una buena suma de dinero en el sucesor de Stiller
Si Stiller abandonara efectivamente el VfB, el Stuttgart tendría que acelerar la búsqueda de un sucesor este verano. Se prevé reinvertir entre 25 y 30 millones de los 50 millones de euros recaudados para ello. Lo mismo se aplicaría en caso de marcha de Jamie Leweling, cuyo precio de venta también rondaría los 50 millones de euros. Además, en el club suabo se está barajando la posibilidad de fichar un suplente para el lateral izquierdo Maximilian Mittelstädt.
Stiller se formó en las categorías inferiores del FC Bayern de Múnich y llegó a Stuttgart en el verano de 2023 tras un interludio de dos años en el TSG Hoffenheim. En la temporada actual, ha disputado 44 partidos con el VfB en todas las competiciones, en los que ha marcado un gol y ha dado diez asistencias.