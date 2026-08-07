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Traspaso a la MLS y regreso a Inglaterra: una exestrella del Bayern de Múnich hace predicciones sobre el futuro de Harry Kane mientras el delantero récord medita su decisión contractual
Kane va camino de convertirse en una leyenda del Bayern de Múnich
Cuando dejó el Tottenham como máximo goleador histórico del club en 2023, Kane firmó un contrato de cuatro años con el Bayern. Ha ofrecido una relación calidad-precio extraordinaria en Baviera, con 146 goles en 147 partidos en todas las competiciones.
Su famosa maldición con los títulos se ha roto, y el plan pasa por ir a por la gloria en la Champions League y afianzar su condición de leyenda muy lejos del norte de Londres. Todas las partes implicadas en las conversaciones allí han expresado su disposición a negociar nuevas condiciones.
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¿Seguirá Kane a Messi y se marchará a la MLS en algún momento?
Sin embargo, Kane cumplió 33 años en julio y sabe que llegará el día en que tenga que retirarse de la élite competitiva en Europa. Cuando llegue ese momento, ¿hacia dónde se dirigirá? El capitán de Inglaterra ya ha hablado anteriormente de su deseo de probar suerte como pateador en la NFL.
Con eso en mente, ¿podría poner rumbo a Norteamérica en los próximos dos años y seguir los pasos de Lionel Messi en el Inter Miami mientras se une a Sir David Beckham?
Cuando le plantearon esas preguntas a Hamann, el excentrocampista del Bayern, en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de MrQ Casino, dijo: «Bueno, es lo que él quiere hacer. Obviamente siente que todavía tiene dentro marcar goles en Alemania durante los próximos dos o tres años.
«Todavía puede ir allí con 35 años, a la MLS o quizá a Arabia Saudí. Creo que tiene cuatro hijos. No estoy seguro de que quiera hacer ese movimiento al otro lado del charco todavía. No sé cuáles son sus intenciones.
«Creo que tarde o temprano volverá a Inglaterra, al Reino Unido, quizá no para jugar, pero sí para vivir allí. Es una pregunta que solo él puede responder. Creo que eso ya es toda una declaración en sí misma.
«Hay conversaciones en marcha con el Bayern de Múnich porque, obviamente, siente que marcará, que puede marcar goles durante las próximas dos o tres temporadas. Dar el paso a la MLS o a Arabia Saudí, creo que todavía puede hacerlo cuando termine su contrato».
Lo que Kane ha dicho sobre sus planes de futuro
El exentrenador del Tottenham Harry Redknapp ya dijo anteriormente a GOAL, cuando se le preguntó por un posible traslado de Kane a Florida: «Podría hacerlo. El dinero ya no va a ser la clave para él. Pero un gran sueldo al final de su carrera en Estados Unidos y en Miami, ir a jugar al equipo de Beckham o a algún sitio así, no suena nada mal, ¿verdad? Suena como una muy buena idea».
Sin embargo, el propio jugador ha tratado de restar importancia a las conversaciones sobre un traspaso cada vez que han surgido rumores. Al ofrecer una actualización sobre sus planes la temporada pasada, Kane dijo: «Creo que la MLS llega demasiado pronto, seguro, por cómo me siento ahora mismo, por cómo estoy jugando ahora mismo. La MLS sería algo para más adelante en mi carrera, cuando esté pensando en los dos últimos años más o menos. En cuanto a quedarme allí [en el Bayern] más tiempo, desde luego podría verlo.
«En cuanto a la Premier League, no lo sé. Si me lo hubieras preguntado cuando me fui por primera vez al Bayern, habría dicho con seguridad que volvería. Ahora llevo allí un par de años y diría, probablemente diría, que eso ha disminuido un poco, no demasiado, pero no diría que nunca volvería. Lo que he aprendido en mi carrera es que surgen distintas oportunidades y distintos momentos, y las cosas encajan. Volviendo a mi primer punto, con el Bayern ahora mismo, estoy completamente comprometido con el Bayern».
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Sueño americano: Kane se enfrenta a algunas decisiones importantes
Está previsto que Kane se reincorpore en breve a la pretemporada del Bayern, tras sus hazañas en el Mundial de 2026, y su presencia en la plantilla de Vincent Kompany permitirá que se completen las conversaciones sobre su futuro.
Está por ver por cuánto tiempo se compromete con el gigante de la Bundesliga, mientras sigue sonando la posibilidad de perseguir el sueño americano y nombres como Beckham siguen muy atentos a todo lo que ocurre al otro lado del Atlántico.
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