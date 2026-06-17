Según «Sport Bild», el recién ascendido Hull City quiere fichar al portero del SC Freiburg.
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Tras varios contratiempos en el mercado de fichajes, ¿un sorprendente traspaso de Noah Atubolu, del Friburgo, a un equipo recién ascendido?
Atubolu, de 24 años, tiene contrato con el Friburgo hasta 2027, pero su salida este verano parece segura. Hace semanas comunicó al club su deseo de cambiar de aires, y el SC fichó a Mio Backhaus, procedente del Werder Bremen, por doce millones de euros como sustituto.
Además, rechazó renovar, por lo que este mercado es la última oportunidad del club para recibir una indemnización adecuada por su canterano.
Durante meses se habló de su fichaje por el Newcastle United, pero los Magpies lo descartaron y optaron por Ewen Jaouen, procedente del Stade Reims por 28,5 millones.
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¿Se ha «jugado todo» Atubolu?
Más tarde, el diario Sport Bild habló de un posible fiasco para Atubolu, pues ni él ni el Friburgo habían recibido ofertas concretas. «Se ha jugado todo», señalaba el artículo, que apuntaba al riesgo de que el portero de 24 años acabara en la grada.
Un traspaso ahora al recién ascendido Hull no cumple sus expectativas deportivas —soñaba con un club de élite de la Premier con opciones de Champions—, pero podría ser su última oportunidad este verano.
Aunque se le considera un candidato a la portería de la selección alemana, no fue incluido en la lista para el Mundial 2026. Ya integró el plantel de Julian Nagelsmann en la fase de clasificación, pero aún espera su debut con el equipo absoluto.