El RC Lens confirmó el martes que este entrenador de 45 años dirigirá al subcampeón de Francia y ganador de la Copa desde la próxima temporada. Toppmöller firmó un contrato de dos años.
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Tras su salida del Eintracht de Fráncfort, Dino Toppmöller ficha por un equipo revelación
Desde hace meses, la prensa francesa daba a Toppmöller como favorito para sustituir a Pierre Sage. Sage ficha por el Crystal Palace y reemplazará al austriaco Oliver Glasner, quien anteriormente había dirigido al Eintracht Fráncfort antes de Toppmöller.
Dirigió al conjunto de Hesse desde verano de 2023 hasta enero de 2026. En 2025 lo llevó al tercer puesto de la Bundesliga y, por primera vez, a la Liga de Campeones vía liga. Tras una irregular temporada 2025/26, fue despedido en la segunda vuelta y desde entonces estaba sin equipo.
- AFP
Toppmöller: El exentrenador del FC Bayern quiere seguir sumando éxitos con el Lens.
Antes de llegar a Fráncfort, Toppmöller fue segundo de Julian Nagelsmann en Bayern Múnich y RB Leipzig, y conquistó dos ligas alemanas con el actual seleccionador.
Ahora, con el Lens, regresa a la élite: el club terminó segundo en la Ligue 1 pasada, a seis puntos del PSG, y ganó la Copa.
Habla francés con fluidez, lo que facilita su labor. Como jugador militó en el F91 Dudelange y el FC RM Hamm Benfica de Luxemburgo, y luego entrenó a ambos equipos, además del Royal Excelsior Virton belga.