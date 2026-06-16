Tras su salida del Eintracht de Fráncfort, Dino Toppmöller ficha por un equipo revelación

Desde hace meses, la prensa francesa daba a Toppmöller como favorito para sustituir a Pierre Sage. Sage ficha por el Crystal Palace y reemplazará al austriaco Oliver Glasner, quien anteriormente había dirigido al Eintracht Fráncfort antes de Toppmöller.

Dirigió al conjunto de Hesse desde verano de 2023 hasta enero de 2026. En 2025 lo llevó al tercer puesto de la Bundesliga y, por primera vez, a la Liga de Campeones vía liga. Tras una irregular temporada 2025/26, fue despedido en la segunda vuelta y desde entonces estaba sin equipo.