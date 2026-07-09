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Christian Pulisic GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Tras su decepcionante Mundial, Christian Pulisic ya no es visto como el niño prodigio de la selección estadounidense; cómo maneje esta situación definirá su legado

Analysis
USA
C. Pulisic
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium
World Cup

Esta semana todos critican al extremo y, tras tantos años de éxitos, su reputación está en entredicho.

Cuando Christian Pulisic salió cojeando del campo, el partido ya estaba sentenciado. Bélgica ganaba 3-1 y la selección masculina de Estados Unidos no tenía opciones de remontada. Su eliminación del Mundial era inminente.

Pero eso no fue lo único inevitable. Cuando Pulisic se sentó en el banquillo, con la cabeza entre las manos y visiblemente angustiado, la máxima estrella del equipo vio cambiar su legado. Nada volvería a ser igual para él. Durante años, su historia fue sinónimo de esperanza; ese día, esa narrativa llegó a su fin.

Tras la derrota ante Bélgica, Pulisic cargó con la frustración. «Es débil», afirmaban los comentaristas, tanto mental como físicamente. Otros criticaron sus actuaciones y su reacción. Y aparecieron voces que nunca antes habían hablado de él y ahora opinaban sobre toda su carrera, basándose solo en una mala noche.

La realidad es que, en el gran esquema de las cosas, casi da igual si tienen razón o no. La percepción es la realidad, y la de Pulisic ha cambiado. Ya no es solo el símbolo de la esperanza, el rostro de una nueva era o el LeBron James del fútbol. Ahora enfrenta un nivel de crítica y escrutinio que nunca había conocido. Sea justo o no, muchos lo ven como una decepción.

Con razón o sin ella, su próxima etapa se definirá por cómo responda a estas percepciones y gestione el paso de ser el chico de oro a algo mucho más complejo. Pulisic siempre ha sido difícil de definir, así que los debates sobre su lugar en el fútbol siguen igual de complicados.

Se necesita matiz que, en general, ha faltado. Es un momento emotivo para Pulisic y sus seguidores, y esas emociones han dominado desde la eliminación de Estados Unidos en el Mundial.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un Mundial decepcionante

    La actuación de Pulisic en el Mundial fue una decepción. Él mismo lo admitió.

    «Es decepcionante», admitió tras el partido. «No tuve los momentos que esperaba para ayudar al equipo a dar el empujón que nos permitiera vencer a un rival de alto nivel, así que, por supuesto, estoy decepcionado conmigo mismo, pero intentaré mantener la actitud positiva».

    «Queremos competir con los mejores del mundo, y aún nos falta dar ese paso, pero estamos cerca».

    El verano comenzó bien: tras una sequía goleadora desde 2026, marcó ante Senegal y llegó con confianza. En los 45 minutos contra Paraguay en el debut mundialista, dio una asistencia y participó en otro gol.

    Sin embargo, una patada en la pantorrilla lesionada lo obligó a salir al descanso ante Paraguay. Se perdió la victoria sobre Australia y apenas tuvo minutos contra Turquía. Jugó los 90 minutos frente a Bosnia, gran parte de ellos aislado en punta tras la expulsión de un compañero.

    Llegó al duelo contra Bélgica sin goles y con una sola asistencia. En ese partido firmó una de sus peores actuaciones: perdió el balón 11 veces, más que cualquier otro jugador, y nada le salió bien.

    Finalmente, cuando todo se desmoronaba, una nueva lesión lo sacó del campo. Los comentaristas de redes sociales lo criticaron por aparentemente abandonar a su equipo, aunque la realidad fuera otra, y esa narrativa probablemente perdurará.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El debate sobre las lesiones

    Pulisic fue criticado por retirarse lesionado. Su historial preocupa: ha abandonado tres de los siete partidos del Mundial y se perdió otro por lesión.

    Sin embargo, parte del debate se centró en su mentalidad. Ahí intervino la antigua estrella de la selección estadounidense, Landon Donovan.

    «Hay informaciones que indican que pidió que lo sustituyeran. No puedo confirmarlo, así que no sé si es cierto», dijo Donovan junto a Tim Howard en el podcast Unfiltered Soccer. «Pero la realidad es que salió de un partido de eliminatoria del Mundial en casa con la pierna aún intacta. Te lo digo a ti, Tim, y tú lo sabes porque jugaste conmigo: habrías tenido que sacarme a rastras del campo, y yo le habría dado un puñetazo en la cara al médico y le habría dicho: “No me vas a sacar del campo, ponme lo que tengas que ponerme, y me quedo en el campo”».

    Donovan añadió: «No me podía creer que no se quedara en el partido. Ahora bien, si mañana nos despertamos y resulta que se ha roto la pierna… da igual, no pasa nada».

    Pulisic no se rompió la pierna, pero sufrió una microfractura y un hematoma óseo en la tibia y el peroné, según confirmó la Federación Estadounidense de Fútbol. El jueves se le vio con muletas, y habría quedado descartado para el resto del Mundial si Estados Unidos hubiera avanzado.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    El comentario «descanso»

    Pese a la lesión, muchas críticas apuntaron a cómo la gestionó Pulisic. Tras el partido, dijo tener «tiempo para descansar», lo que enfadó a redes y exjugadores.

    «Descansas cuando se acaba tu carrera como jugador», escribió en X la exestrella de la selección femenina de Estados Unidos, Carli Lloyd. «Y punto».

    Aunque su mensaje tenía sentido, desde el punto de vista de las relaciones públicas no era el momento adecuado para expresarlo. Los ánimos estaban caldeados tras la eliminación de la selección masculina de Estados Unidos del Mundial, así que escuchar a su estrella decir que estaba listo para descansar dolió a muchos aficionados.

    Además, el fragmento se sacó de contexto. Pulisic también se mostró afectado tras el partido, sobre todo por su lesión.

    «Ha sido un asco», admitió. «Con la lesión anterior y ahora esta, ha sido muy duro».

    Además, tras saltarse la Copa Oro del año pasado para descansar de cara a este Mundial, no rindió al nivel esperado y, pese a ese descanso, sufrió lesiones en cuatro de los cinco partidos.

    Al final, casi todo le salió mal y ahora debe lidiar con la nueva percepción que se tiene de él.

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  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Debates sobre la personalidad

    En el debate sobre Pulisic siempre se ha dicho que su personalidad no está a la altura de su talento. En la cancha se le nota, pero fuera pasa desapercibido. Es callado y tímido; evita llamar la atención y prefiere el lado competitivo del fútbol profesional, aunque tolera la fama.

    Esa reserva le impide recibir el beneficio de la duda: en los malos momentos su silencio se interpreta como distanciamiento, y tras una derrota su timidez parece apatía. En los momentos difíciles el público quiere ver ira y rabia, pero Pulisic no las muestra; simplemente se mantiene al margen.

    ¿Es eso un defecto? No, es solo su forma de ser, pero pocos lo entienden. Pulisic no es el primero en vivir esto: durante años Lionel Messi sufrió críticas similares en Argentina por no cumplir las expectativas, y aunque Pulisic no es Messi —como mostró este verano—, su actitud pública se parece.

    Sin embargo, ese comportamiento lo expone a críticas, sobre todo de la vieja guardia de leyendas de la selección estadounidense, que ya eran muy expresivas como jugadoras y ahora lo son aún más como comentaristas.

    «Esta es una oportunidad para ayudar y cambiar tu vida para siempre», afirmó Donovan. «Uno de los mayores problemas —y hablo con gente de la Federación Estadounidense de Fútbol, con sus patrocinadores, con sus compañeros de equipo, con el personal y con los entrenadores— es que la gente está harta de cómo se gestionan las cosas a su alrededor».

    Donovan dejó claro que, en su opinión, el problema va más allá del propio Pulisic y alcanza al círculo que le rodea.

    «El problema no es tanto él, sino sus agentes, su familia, su séquito y quienes lo aconsejan», afirmó. «La gente está harta. Tratan mal a los demás. Hacen las cosas mal. Siempre es un “no” cuando pides una entrevista. Siempre es un “no te acerques a él”. No saluda a los comentaristas que cubren los partidos. Los demás se acercan, dan la mano y dicen: “Hola”.

    Da la sensación de que no te puedes acercar a él. No creo que sea culpa suya, sino de la gente que le rodea. Tienen que parar, y él debe hablar con ellos y decir: “Chicos, esto no me ayuda”.

    Ahora todo está expuesto a críticas, y esa es la realidad con la que Pulisic y su entorno tendrán que lidiar de aquí en adelante.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La siguiente fase

    Desde su irrupción hace una década, Pulisic fue el niño prodigio del fútbol estadounidense. Tras este Mundial, ya no es así. Medios de todo tipo lo han puesto en la mira y ya no se le concede el beneficio de la duda.

    Ya no hay límites: se cuestiona su juego y hasta su carácter. Más allá de si es justo, lo relevante es que está sucediendo. Durante años fue visto como el mejor jugador de la selección masculina de Estados Unidos; hoy, muchos creen que ha decepcionado. Un giro inesperado para quien durante una década inspiró y se sintió inspirado.

    Tiene 27 años y aún quedan capítulos por escribir; este puede ser el peor, pero solo él puede evitar que sea el definitivo.

    ¿Cómo lograrlo? No es sencillo. Tras un breve descanso, regresará a Milán y buscará retomar su camino en Europa. La selección volverá en septiembre a preparar lo que viene. El fútbol sigue, aun después de las eliminaciones.

    Por eso, el desenlace final de Pulisic no es inevitable. El panorama parece más sombrío, y con razón. Recuperarse no será fácil: deberá ganarse de nuevo a un público que esta semana se volvió en su contra. Este Mundial dejará una mancha en su legado, pero lo único que Pulisic puede hacer es seguir construyéndolo, recuperándose y volviendo a conquistar a todos.

    «Quiero estar en esta posición, así que no la cambiaría por nada del mundo», declaró a GOAL antes del Mundial. «Es un privilegio, sinceramente, poder estar aquí. Intento vivir este momento y dar lo mejor de mí mismo. Espero que la gente se dé cuenta de ello».

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