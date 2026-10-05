El futuro internacional de Cristiano Ronaldo quedó en el aire tras un enfrentamiento público con el director técnico Jorge Jesus durante el último parón internacional correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA. No obstante, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, intervino para restar importancia a la discrepancia, calificando la situación como un simple malentendido que se resolverá internamente.
Tras su choque con Jesús: el presidente de la Federación Portuguesa interviene para definir el futuro internacional de Cristiano Ronaldo
Disputa pública en Oslo
El futuro internacional de Cristiano Ronaldo ha quedado envuelto en dudas tras un enfrentamiento público con el seleccionador de Portugal, Jesús. El delantero del Al-Nassr, de 41 años, abandonó la concentración de la selección nacional durante el último parón internacional. La tensión comenzó cuando Jesús decidió mantener a Ronaldo como suplente no utilizado durante el partido que terminó con victoria de Portugal a domicilio ante Noruega por 2-1 en la Liga de Naciones de la UEFA, el 27 de septiembre. Después de haber sido titular en el partido inaugural que Portugal ganó como local frente a Gales, sentarse en el banquillo en Oslo fue un paso que el veterano delantero no aceptó.
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Bruno Fernandes defiende al ídolo portugués
Y pese a la tormenta que se desató, el presidente de la Federación Portuguesa, Proença, anunció su pleno apoyo al capitán de la selección nacional. Buscó calmar los ánimos recordando a la afición las contribuciones históricas de Ronaldo a su país.
La cadena ESPN citó a Proença diciendo: "Estamos hablando del mejor jugador de la historia, un jugador que ha entregado más de dos décadas al fútbol portugués".
Y añadió: "Siempre formará parte de este equipo si está en condiciones físicas para jugar. Cristiano lo sabe, y es consciente de la verdad de este sentimiento. Lo que ocurrió fue simplemente un malentendido y debe resolverse internamente".
Jugar por amor puro
Ronaldo ostenta actualmente el récord de mayor cantidad de goles en la historia del fútbol internacional, ya que ha marcado una cifra asombrosa de 146 goles en 234 partidos internacionales con Portugal.
Según Proença, la continuidad del delantero con la selección surge principalmente de su entrega hacia el equipo nacional. Reveló que el legendario delantero había pensado anteriormente en alejarse del escenario internacional.
Proença explicó: "Ronaldo es un símbolo de nuestro país. Es un icono portugués, un jugador excepcional en todos los sentidos. Podría haber puesto fin a su trayectoria internacional después del Mundial, pero eligió no hacerlo por amor a la selección nacional".
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Seguir adelante sin su amuleto
Y mientras este drama fuera del campo acaparaba los titulares de la prensa, Jesús logró mantener la concentración de su equipo en su recorrido por la Liga de Naciones de la UEFA. La respuesta de la selección portuguesa a este revuelo fue contundente, con una victoria por 4-2 como visitante ante Dinamarca.
Después, el equipo cerró un exitoso parón internacional con un cómodo triunfo en casa frente a Noruega. Estos resultados significan que el conjunto de Jesús se asienta actualmente, con total firmeza, en lo más alto del Grupo 4, con un registro perfecto de 12 puntos de 12 posibles. Queda por ver si Ronaldo regresará en la próxima ventana de partidos. La federación debe ahora trabajar entre bastidores para resolver la disputa antes de la próxima concentración de la selección.
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