Tras el segundo gol del Barcelona, marcado por Ferran Torres en el minuto 18, se vio a Yamal, aún lesionado, celebrando el tanto en la grada. «A Lamine Yamal le gusta. En cuanto al atuendo, sigue los pasos de Lennart Karl», comentó con ironía el exjugador del Real Madrid Khedira.

Llevaba una sudadera rosa con capucha y una bolsa muy llamativa al hombro. Khedira aludía a Lennart Karl, joven talento del Bayern de Múnich, que también había llamado la atención con un look extravagante. En la vuelta de cuartos de la Champions contra el Real Madrid, que se perdió por lesión, Karl apareció en la tribuna y luego en el campo vestido completamente de rosa, con un look aún más llamativo que el de Yamal. El presidente de honor del Bayern, Uli Hoeneß, le reprendió por ello.