El entrenador Merlin Polzin dejó fuera de la convocatoria para el partido del sábado a las 18:30 al delantero, que se había quejado en el *Hamburger Morgenpost* de su escaso tiempo de juego.
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Tras las críticas públicas: el HSV excluye al delantero de la convocatoria para el partido contra el BVB
El entrenador del HSV había declarado el jueves que todo jugador tiene derecho a expresar su opinión. Sin embargo, hacerlas públicas de esta manera no es la forma correcta de actuar y no es compatible con las normas y la postura del club.
Afirmó haber mantenido con Glatzel «una conversación abierta y clarificadora». Polzin confirmó además que la iniciativa de Glatzel también se había convertido en un tema «un nivel más arriba» dentro del club. En general, se habían dicho «palabras claras».
Damion Downs, fichaje de invierno, tiene preferencia sobre Glatzel
Según contó Glatzel en el artículo, ya tras el 0-1 contra el Bayer Leverkusen a principios de marzo había hablado con Polzin. «No entiendo por qué me quedé en el banquillo también en los dos partidos siguientes», afirmó, entre otras cosas.
Polzin había dado recientemente la preferencia en repetidas ocasiones al fichaje de invierno Damion Downs, pero el exjugador del Colonia sigue esperando su primer gol con la camiseta del HSV.