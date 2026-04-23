Según «Bild», Tonda Eckert (FC Southampton), Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion), Vincent Wagner (SV Elversberg) y Jacob Neestrup (sin equipo, exFC Copenhague) son los cuatro candidatos de la “lista secreta” por si el técnico del VfB dejara el club antes de tiempo.
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Tras la salida anticipada de Sebastian Hoeneß, el VfB Stuttgart evalúa cuatro candidatos para el banquillo
Sin embargo, aún no se ha contactado con ninguno de los entrenadores, pues el actual campeón de la Copa DFB cuenta con Hoeneß y da por hecho que estará en el banquillo del Stuttgart la próxima temporada.
Según Sport Bild, el Real Madrid ve en Hoeneß, de 43 años, un candidato para reemplazar el próximo verano a Álvaro Arbeloa, quien probablemente no continuará como entrenador del club blanco.
Los directivos madrileños ya habrían estudiado al técnico y les impresionan su valiente estilo de juego y su capacidad para construir un equipo competitivo sin fichajes de renombre.
De momento no hay oferta formal, pues el técnico, sobrino del presidente del Bayern, Uli Hoeneß, tiene contrato con el VfB hasta 2028 sin cláusula de rescisión. Si el Madrid quiere ficharlo, deberá negociar un traspaso con el Stuttgart.
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Hoeneß lleva al VfB Stuttgart a la escena internacional
Hoeneß llegó al VfB en primavera de 2023, cuando luchaba por evitar el descenso, y lo mantuvo en Primera tras la promoción. En la temporada siguiente lo llevó al subcampeonato y a la Liga de Campeones, afianzándolo como candidato habitual a competiciones europeas.
El año pasado conquistó la Copa DFB y ahora, en semifinales, se medirá el jueves al SC Freiburg. Actualmente cuartos, el equipo aspira a regresar a la Liga de Campeones.
Pese a los rumores sobre su futuro, el técnico afirmó que se centra en los partidos con el VfB. «Eso no me preocupa demasiado», declaró en la rueda de prensa del miércoles.