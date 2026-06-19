Grimaldo fichó por el Bayer Leverkusen procedente del Benfica en 2023. En su primera temporada ayudó a que el equipo alemán conquistara el título de forma inesperada.

En las dos temporadas siguientes siguió siendo clave, aunque el club no se clasificó para la Champions. Desde entonces han circulado rumores sobre su salida, con Real Madrid y Barcelona como destinos. Grimaldo ya jugó en las categorías inferiores y en el filial azulgrana.

Ahora se encuentra con la selección española en el Mundial de Norteamérica, donde Cucurella le gana el puesto: vio el 0-0 contra Cabo Verde desde el banquillo.