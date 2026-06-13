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Egypt v Uruguay: Group A - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Tras la polémica con la camiseta de Egipto... ¿por qué la FIFA no sancionó a los jugadores de Uruguay?

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¡Egipto pierde estrellas y Uruguay suma dos!

La FIFA ordenó a la Federación Egipcia de Fútbol modificar la camiseta de la selección, pues las siete estrellas sobre el escudo de «los Faraones» no cumplen sus normas. Sin embargo, muchos se preguntan por qué la FIFA permite a Uruguay llevar cuatro estrellas, pese a haber ganado solo dos Copas.

El sorteo del Mundial 2026 colocó a Egipto en el Grupo 7 con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, mientras que el Grupo 8, uno de los más equilibrados, reúne a España, Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde.

La FIFA ordenó a Egipto modificar su camiseta antes del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Debía quitar las siete estrellas que representan sus títulos de la Copa Africana de Naciones. en la Copa Africana de Naciones, pues el reglamento de la FIFA solo permite estrellas que representen títulos mundiales.

Además, se cambió el color de los números de dorado a blanco para mejorar la visibilidad.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Declaración de Al-Jabalia

    La Federación Egipcia de Fútbol emitió un comunicado: «La FIFA nos informó de que no se pueden incluir las estrellas de los campeonatos continentales en las camisetas de las selecciones durante la Copa del Mundo».

    Además, la FIFA pidió que los números de las camisetas fueran blancos, no dorados, para mejorar la visibilidad. No fue una sorpresa, pues lo sabíamos antes del torneo».

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-URUAFP

    ¿Por qué lleva la selección de Uruguay cuatro estrellas en la camiseta?

    La selección de Uruguay lleva cuatro estrellas en su camiseta porque suma las dos obtenidas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, además de sus dos Copas del Mundo.

    Esos torneos, disputados antes de la primera Copa del Mundo en 1930, eran entonces el máximo nivel internacional entre selecciones.

    Esos torneos se distinguieron de todas las demás ediciones por una singularidad excepcional. La FIFA los organizó con las federaciones de Francia y Países Bajos, sin intervención directa del COI. Además, fueron los primeros torneos olímpicos abiertos a todos los jugadores, incluidos los profesionales, lo que les dio un carácter mundial sin precedentes.

    Desde entonces, la FIFA, las federaciones nacionales y la prensa deportiva han reconocido el carácter excepcional de ambos torneos, pues permitieron la participación de los mejores jugadores sin restricciones amateur. Antes de París 1924, el presidente de la FIFA, Jules Rimet, y Henri Doulonay anunciaron que el ganador sería campeón del mundo, lo que elevó la importancia histórica del título.

    En 1992, la FIFA autorizó a Uruguay a añadir cuatro estrellas a su escudo. Lo logró gracias al historiador y periodista uruguayo Atilio Garido, quien presentó documentos oficiales de la Federación Uruguaya de Fútbol tras París 1924, titulados «Uruguay, campeona del mundo en los Juegos Olímpicos de París». Tras Ámsterdam 1928, la Federación repitió el trámite con el título «Juegos Olímpicos de Ámsterdam... Uruguay, campeona del mundo».

    La FIFA los aprobó en 1925 y 1929 sin objeciones. En el Congreso de la FIFA celebrado en Zúrich ese año, Jarido demostró el fundamento histórico y jurídico que permite a Uruguay considerarse cuatro veces campeona del mundo, títulos que la FIFA reconoció como una prolongación de los registros oficiales de la época.

  • fifa world cup trophyGetty Images

    ¿Cuál es la postura de la FIFA?

    Documentos históricos de la Federación Uruguaya de Fútbol muestran que la FIFA reconoció como mundiales los torneos de fútbol de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, por lo que Uruguay puede mantener las cuatro estrellas en su camiseta.

    Medios como el diario francés «L'Équipe» explican que la celeste lleva cuatro estrellas porque aquellos Juegos se disputaron bajo la supervisión de la FIFA, antes de que existiera la Copa del Mundo.

    El diario añade que Uruguay sumó esas dos estrellas a las dos de la Copa del Mundo, algo que otros campeones olímpicos no han hecho.

  • Uruguay National Team Farewells Ahead Its Participation In The 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    ¿Por qué no hacen lo mismo otras selecciones?

    Antes de 1930, varios países, como Gran Bretaña y Bélgica, habían ganado medalla de oro en fútbol, pero no pidieron añadir estrellas a sus camisetas.

    Uruguay defiende que su situación es distinta, pues los torneos de 1924 y 1928 los organizó directamente la FIFA y eran considerados el campeonato mundial de selecciones antes de la Copa del Mundo.

    Por eso, con permiso de la FIFA, Uruguay lleva cuatro estrellas en su camiseta en los Mundiales, mientras que otras selecciones, como Egipto, debieron quitar las suyas, vinculadas a torneos continentales, durante la Copa del Mundo.

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