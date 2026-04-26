Alexander Nübel, cedido por el Bayern de Múnich, dejará el equipo suabo tras tres años como titular. Todo indica que su destino aún se desconoce. Se espera que su sucesor salga de la cantera, por lo que fichar a otro portero es casi imposible.
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Tras la marcha de Alexander Nübel, cedido por el Bayern, y una importante renovación de contrato, la portería del VfB Stuttgart parece resuelta
Dennis Seimen regresa al Stuttgart tras brillar como portero titular en el SC Paderborn 07 en la 2.ª Bundesliga. Su enorme potencial lo sitúa como una de las grandes promesas de la portería alemana.
Además, el VfB cuenta con otro joven talento: Florian Hellstern, quien el domingo renovó su contrato y juega con el filial en la 3.ª Liga. Con el inminente ascenso de Seimen, su futuro aún es incierto.
Según Bild, Hellstern podría seguir la misma ruta: el club ya estudia cederlo a la 2.ª Bundesliga o al extranjero y habría mantenido contactos preliminares con varios destinos.
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Parece que Nübel también dejará el FC Bayern
«Jugar en la 3.ª división a mi edad es especial; no todos tienen ese privilegio. Sé que aún debo mejorar muchos aspectos de mi juego como portero y sacar más de mí mismo», afirmó Hellstern al firmar su contrato con el VfB, según el diario *Bild*, hasta 2030.
¿Y Nübel? El portero de la selección, que viajará al Mundial con Alemania, tampoco parece tener futuro en Múnich, pues insiste en ser el número uno en su club.
En el Bayern, sin embargo, todo indica que Manuel Neuer renovará. Se dice que el capitán facilitará la transición al suplente Jonas Urbig, antes de que el joven de 22 años lo reemplace.
Su fichaje costaría demasiado al Stuttgart, pues Nübel cobra unos 11 millones de euros al año, cantidad que ambos clubes se reparten. Su contrato, vigente hasta 2029, complica su continuidad.
Dado que el director deportivo Max Eberl sigue recortando salarios, se espera que se marche este verano. El Bayern podría recibir entre 20 y 25 millones por su traspaso.