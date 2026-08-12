Después de que Estados Unidos le negara la entrada, la UEFA ha designado al árbitro Omar Artan, previsto originalmente para el Mundial como colegiado, para la Supercopa de la UEFA. Artan dirigirá este miércoles por la noche el duelo entre el ganador de la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain, y el vencedor de la Europa League, el Aston Villa, en Salzburgo.
Traducido por
Tras la escandalosa eliminación del Mundial: el árbitro Omar Artan recibe un gran honor de la UEFA
Artan (34) es «un excelente árbitro joven, pero ya experimentado, que ha demostrado su valía al más alto nivel competitivo de la Confederación Africana de Fútbol. El fútbol está para unir a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto por Omar y sus sobresalientes cualidades arbitrales, que le han valido una nominación tan prestigiosa», dijo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, al anunciar la designación en junio.
- Getty
¿Vínculos terroristas? Al árbitro de la FIFA Artan se le niega la entrada al Mundial
Artan, árbitro africano del año 2025, había sido nominado por la FIFA para el Mundial, pero fue rechazado por las autoridades de Estados Unidos en el aeropuerto de Miami.
En declaraciones al New York Times, el somalí subrayó que tenía «la documentación correcta y todo». Un representante del Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó el martes a la agencia de noticias AFP que Artan está «vinculado con presuntos miembros de organizaciones terroristas», por lo que «no está autorizado a entrar en Estados Unidos».
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias