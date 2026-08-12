Tras la escandalosa eliminación del Mundial: el árbitro Omar Artan recibe un gran honor de la UEFA

Artan, árbitro africano del año 2025, había sido nominado por la FIFA para el Mundial, pero fue rechazado por las autoridades de Estados Unidos en el aeropuerto de Miami.

En declaraciones al New York Times, el somalí subrayó que tenía «la documentación correcta y todo». Un representante del Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó el martes a la agencia de noticias AFP que Artan está «vinculado con presuntos miembros de organizaciones terroristas», por lo que «no está autorizado a entrar en Estados Unidos».