Tras la épica Arabia Saudí-Argentina, Túnez llama a su héroe de misiones imposibles

En los Mundiales no hay tiempo para pensar ni corregir errores. Cada derrota puede ser una crisis y cada decisión marcar el destino de una selección.

Tras el duro debut de Túnez ante Suecia en el Mundial 2026, la Federación Tunecina destituyó a Sabri Lamouchi y contrató de urgencia al experimentado Hervé Renard.

Un movimiento sorpresivo que transmite un mensaje claro: la selección tunecina aún confía en remontar y el sueño de competir sigue vivo, pese a la dura derrota que ha sacudido la confianza de la afición y ha sembrado dudas sobre la capacidad de las «Águilas de Cartago» para avanzar en el torneo.