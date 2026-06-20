Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain v France - UEFA Women's Nations League 2024 FinalGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Tras la épica Arabia Saudí-Argentina, Túnez llama a su héroe de misiones imposibles

FEATURES
H. Renard
Túnez vs Japan
Túnez
Japan
World Cup
Francia
Túnez
Japón
México
Arabia Saudí
Marruecos

¿Conseguirá Renard obrar un milagro frente a Japón?

En los Mundiales no hay tiempo para pensar ni corregir errores. Cada derrota puede ser una crisis y cada decisión marcar el destino de una selección.

Tras el duro debut de Túnez ante Suecia en el Mundial 2026, la Federación Tunecina destituyó a Sabri Lamouchi y contrató de urgencia al experimentado Hervé Renard.

Un movimiento sorpresivo que transmite un mensaje claro: la selección tunecina aún confía en remontar y el sueño de competir sigue vivo, pese a la dura derrota que ha sacudido la confianza de la afición y ha sembrado dudas sobre la capacidad de las «Águilas de Cartago» para avanzar en el torneo.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La caída hace saltar las alarmas

    La derrota 5-1 ante Suecia no fue un simple tropiezo inaugural; fue un golpe duro que evidenció los problemas técnicos y mentales de la selección tunecina.

    En el estadio de Monterrey, México, el equipo tunecino no pudo seguir el ritmo sueco y sufrió una de sus peores derrotas en la Copa del Mundo.

    La señal de alarma ya había sonado en la preparación, con la goleada 5-0 frente a Bélgica en el último amistoso.

    Estos resultados llevaron a los responsables a actuar con rapidez, y Sabri Lamouchi se convirtió en la primera víctima de la actual edición del Mundial, reflejo de la preocupación en el fútbol tunecino.

    • Anuncios
  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    El hombre de las misiones difíciles

    Cuando las opciones eran escasas, se eligió a Hervé Renard, un técnico experimentado en manejar presión y situaciones complejas.

    El seleccionador francés, de sobra conocido por su liderazgo y su capacidad para sacar lo mejor de sus jugadores, se ha ganado un lugar entre los grandes entrenadores de selecciones.

    Renard, experto en recuperar la confianza del vestuario y motivar a los jugadores, tanto física como mentalmente, llega en un momento delicado para la Federación Tunecina.

  • Tunisia Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La última oportunidad

    El estadio BBVA recibe el esperado duelo entre Túnez y Japón en la quinta jornada del Mundial 2026.

    Para Túnez es un partido clave: solo sirve ganar para mantener opciones de clasificación, pues un mal resultado podría eliminarla.

    El Grupo 5 lo completan Suecia y Países Bajos: Suecia lidera con tres puntos tras vencer a Túnez.

    Países Bajos y Japón, con un punto cada uno tras empatar 2-2, son segundo y tercero.

    Túnez, aún sin puntos, necesita ganar a Japón para mantener opciones de avanzar.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-TUNAFP

    Un discurso apasionado que enciende el entusiasmo

    Desde su llegada a la concentración de Túnez, Renard transmitió un mensaje claro: aún podían salvar la situación.

    Poco después se difundió un vídeo en el que el técnico francés pronunciaba un discurso motivador en la concentración, una imagen que generó gran impacto entre la afición tunecina en las redes sociales.

    Les dijo con firmeza: «Si volviéramos hoy a casa, todos estarían enfadados. Estamos en el Mundial y debemos darlo todo. Aprovechad esta suerte y, en el próximo partido, enderezaremos el rumbo».

    Su mensaje recordó otras ocasiones en las que el técnico francés transformó la frustración en motivación y las dudas en energía positiva.

  • FBL-WC-2026-PRESSER-TUNAFP

    No hay excusas... solo responsabilidad y reacción.

    En sus últimas declaraciones, Renard afirmó que, tras una goleada, prefiere buscar soluciones rápidas antes que excusas.

    El técnico francés afirmó: «No hay lugar para excusas; debemos sacar energía y determinación de lo más profundo de nuestro ser. Debemos ofrecer un partido que devuelva la esperanza y la sonrisa a una afición decepcionada tras el primer resultado».

    Estas palabras resumen su filosofía: asumir la responsabilidad y recuperar la confianza con hechos, no solo con palabras.

  • FBL-WC-2022-MATCH08-ARG-KSAAFP

    El partido entre Arabia Saudí y Argentina

    Para gran parte de la afición tunecina, el nombre de Hervé Renard se asocia a una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo moderna.

    En Catar 2022, el técnico francés guió a Arabia Saudí a una victoria 2-1 sobre Argentina en la fase de grupos, una de las mayores sorpresas del torneo.

    Esa misma Argentina luego se consagró campeona, lo que elevó aún más el valor del logro de Renard con “Los Verdes”.

    Por eso, muchos en Túnez confían en que pueda sorprender de nuevo, pese a las difíciles circunstancias actuales.

  • FBL-AFR-2015-MATCH32-CIV-GHAAFP

    Una trayectoria llena de logros

    Renard no solo se ha labrado su fama gracias a su experiencia en Arabia Saudí, sino que cuenta con un palmarés repleto de éxitos a nivel continental africano.

    En 2012 llevó a Zambia a ganar la Copa Africana de Naciones pese a sus limitados recursos.

    Tres años después repitió la hazaña con Costa de Marfil, convirtiéndose en el primer técnico en ganar la Copa Africana con dos selecciones distintas.

    Su trayectoria con varias selecciones africanas y árabes le otorga una gran experiencia para manejar presiones.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-TUNAFP

    Las esperanzas de Túnez, entre la realidad y el sueño

    Nadie sabe con certeza cómo afectará Renard a la selección tunecina en tan poco tiempo, pero su llegada ya ha devuelto algo de esperanza a una afición desilusionada tras la derrota ante Suecia.

    Entre la realidad de los resultados y el anhelo de competir, Túnez afronta una nueva prueba decisiva y confía en la experiencia y el carisma de Rincón para reavivar el espíritu de lucha.

    La gran incógnita se despejará al inicio del partido: ¿conseguirá Hervé Renard repetir su magia y llevar a las Águilas de Cartago a una remontada que reavive el sueño mundialista, o será la tarea demasiado difícil como para resolverla con un discurso motivador y una gran experiencia?

    La respuesta se escribirá sobre el terreno de juego cuando Túnez se enfrente a Japón en uno de los partidos más emocionantes e importantes de la jornada.

World Cup
Túnez crest
Túnez
TUN
Japan crest
Japan
JPN