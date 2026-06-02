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Tras la derrota del Arsenal en la Liga de Campeones, un campeón mundial francés los llamó «banda de payasos» y criticó el «ego desmesurado» del equipo y la estrategia de Mikel Arteta contra el PSG
Dugarry critica duramente unas tácticas insoportables
El Arsenal perdió la final de la Liga de Campeones de 2026 ante el PSG en Budapest tras caer en los penaltis después de un 1-1 en la prórroga. Kai Havertz abrió el marcador en el minuto seis, pero los campeones de la liga inglesa cedieron la posesión y se replegaron.
En el programa Rothen S’enflamme deRMC Sport, Dugarry criticó con dureza su actitud defensiva: «Vimos despejes, un Arsenal que intentaba sistemáticamente perder tiempo. Era sencillamente insoportable, intolerable. Lo peor es que casi dieron la impresión de que, haciendo muy poco, se puede ganar la Liga de Campeones».
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Acusaciones de tener un ego desmesurado
El campeón del Mundial de 1998 criticó sin rodeos a Arteta y su plantilla, y cuestionó su mentalidad y su arrogancia. Dugarry consideró que los Gunners traicionaron su historia con un enfoque tan negativo en la mayor escena de Europa.
«Son un puñado de payasos», añadió Dugarry. «Llegaron con el ego por las nubes, con Arteta diciendo: "Vamos a ganarles"... Me alegro de que el Arsenal haya salido mal parado y espero que, si alguna vez quieren ganar, empiecen a jugar al fútbol. ¡Esto no es el Arsenal! Este club tiene una historia, son los Gunners, hay un legado, un estilo de fútbol. No pueden jugar así, es imposible».
Los expertos cuestionan la mentalidad defensiva
Dugarry no fue el único desconcertado por la táctica conservadora de los campeones de la Premier League. El excentrocampista del Chelsea Craig Burley criticó en ESPN que un equipo de élite renunciara al ataque tras marcar tan pronto. «Claro: marcaron a los seis minutos y trataron de defender hasta el 90», dijo. «Si el PSG hubiera marcado a los seis minutos, habría seguido atacando y buscando ganar. Ahí radica el contraste en cómo ambos equipos afrontan no solo la final, sino el fútbol en general».
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¿Qué les depara el futuro a los hombres de Arteta?
El Arsenal debe recuperarse y prepararse para su próxima gira de pretemporada. Aunque ganar la Premier League fue un gran logro, su espera por la gloria europea continúa. Arteta y su cuerpo técnico deben revisar su táctica en los partidos clave para, por fin, conquistar Europa cuando arranque la nueva temporada.