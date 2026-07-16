«Tengo muchas ganas de que llegue la Eurocopa que se disputará en casa dentro de dos años, aunque ahora mismo resulte difícil ilusionarse con algo», declaró Tuchel en la rueda de prensa. «Por supuesto que habrá críticas. En cuanto se pierde, aparecen los críticos. Pero ahora mismo no me preocupo por eso».

A Inglaterra aún le queda el partido por el tercer puesto contra Francia el sábado, aunque el técnico alemán admitió: «Nos queda un partido más en este torneo, pero nadie lo espera con ilusión. Nadie quiere este partido; ni mis jugadores ni los franceses».