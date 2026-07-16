Tras perder 1-2 (0-0) ante la Albiceleste, el alemán mostró decepción pero reafirmó su compromiso como seleccionador de los Three Lions.
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Tras la amarga eliminación del Mundial ante Argentina, Thomas Tuchel habla sobre su futuro como seleccionador de Inglaterra
«Tengo muchas ganas de que llegue la Eurocopa que se disputará en casa dentro de dos años, aunque ahora mismo resulte difícil ilusionarse con algo», declaró Tuchel en la rueda de prensa. «Por supuesto que habrá críticas. En cuanto se pierde, aparecen los críticos. Pero ahora mismo no me preocupo por eso».
A Inglaterra aún le queda el partido por el tercer puesto contra Francia el sábado, aunque el técnico alemán admitió: «Nos queda un partido más en este torneo, pero nadie lo espera con ilusión. Nadie quiere este partido; ni mis jugadores ni los franceses».
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Thomas Tuchel opta por cambios defensivos
El técnico de 52 años y los Three Lions estuvieron más cerca que nunca de su primera final en 60 años. Anthony Gordon, nuevo fichaje del Barcelona, adelantó a Inglaterra en el 55’, pero los goles de Enzo Fernández (85’) y Lautaro Martínez (90’+2’) eliminaron a los ingleses.
Tras el pitido final, Tuchel fue criticado por sus cambios defensivos.
Tuchel reforzó ese planteamiento con cambios defensivos: sacó a Gordon y metió a Ezri Konsa (72’), luego a Dan Burn por Reece James y a Nico O’Reilly por Declan Rice.
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Se espera que Thomas Tuchel siga entrenando a Inglaterra en la Eurocopa 2028.
A partir del minuto 60 el partido se desarrolló casi exclusivamente en el campo inglés, con un ataque argentino tras otro sobre la portería de Jordan Pickford. «Parece que hemos dejado escapar una oportunidad enorme. Llegar a semifinales es un éxito. Muchas potencias del fútbol no llegaron a semifinales, pero ahora nadie quiere oír eso, yo incluido», afirmó Tuchel.
Pese a ello, el técnico de 52 años no corre peligro: la Federación Inglesa (FA) confía en él y se espera que siga al frente de los Tres Leones en la Eurocopa de 2028, que se disputará en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Su contrato, además, vence después de ese torneo.
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