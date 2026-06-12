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Alexander ZverevGetty Images

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Tras ganar su primer Grand Slam, Alexander Zverev busca un nuevo gran objetivo en su carrera

Aunque ya cumplió su sueño de ganar un Grand Slam, Alexander Zverev sigue hambriento.

«Todavía me queda un objetivo por alcanzar: ser el número uno del mundo. Me encantaría poder lograrlo, aunque solo fuera por una semana», declaró el ganador del Abierto de Francia en Eurosport.

  • «Espero que este título en París rompa la sequía y me impulse a seguir adelante. Solo he ganado uno de los cuatro Grand Slams, pero quiero seguir trabajando para cumplir mis sueños», afirmó el tenista de Hamburgo.

    Su regreso al número uno, truncado por la grave lesión de tobillo en 2022, aún es complicado. El italiano Jannik Sinner, pese a caer en segunda ronda en París, lidera con 13 500 puntos, seguido del lesionado Carlos Alcaraz (9960) y de Zverev (7305).

    En Wimbledon (desde el 29 de junio), si alcanza su primera final, podría superar a Alcaraz. «Un Grand Slam siempre ayuda. Estoy en mejor forma que el año pasado y creo que también puedo hacer algo aquí», añadió.

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