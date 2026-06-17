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Brazil Unveils Carlo Ancelotti As New CoachGetty Images Sport

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Tras el revuelo causado por Marruecos, el escándalo de las «dos amantes» sacude la Federación Brasileña

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Un caso de corrupción...

La selección brasileña debutó en el Mundial 2026 con un sorpresivo empate 1-1 ante Marruecos, resultado que frustró a sus millones de seguidores, quienes esperaban una victoria fácil. 

El resultado decepcionó porque Marruecos mostró orden y resistencia, lo que generó dudas sobre la preparación bajo Carlo Ancelotti.

Mientras la prensa y la afición discutían los errores defensivos que permitieron el gol de Marruecos, estalló una crisis mayor fuera del campo: el controvertido periodista Leo Dias lanzó una bomba mediática que, contra todo pronóstico, no apuntaba a ningún jugador, sino a la cúpula de la Federación Brasileña de Fútbol.

En un momento clave para la selección, las graves acusaciones pusieron en riesgo la estabilidad de la federación y su capacidad de apoyar al equipo. 

El escándalo administrativo ha acaparado las conversaciones en Brasil y eclipsado el análisis deportivo, incrementando la presión sobre la “Seleção” de cara a sus próximos partidos.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Los detalles del escándalo que ha desatado la indignación

    Samir Saud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) desde mayo de 2025, es acusado de usar fondos de la federación para fines personales. 

    Según el diario español «Sport», habría viajado con dos amantes en viajes oficiales: una a Catar durante la Copa Intercontinental del Flamengo y otra a Nueva York antes del Mundial 2026. 

    En la segunda, su esposa viajó directamente a Ciudad de México para el partido inaugural, mientras él cenaba con la otra mujer en un restaurante de lujo neoyorquino.

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    Uso de fondos de la Unión para gastos personales

    Lo más grave es que Samir Saud habría incluido todos los gastos de los viajes —billetes de avión, hoteles de lujo y gastos diarios— en el presupuesto de la Federación Brasileña.

    Esto ocurre mientras la selección disputa un gran torneo mundial, y se suponía que todos los recursos debían destinarse a su preparación.

    De confirmarse, los observadores ven en ello un claro despilfarro de fondos públicos que ha indignado a la afición, pendiente de la «Seleção» tras su empate ante Marruecos.

  • Conflictos de poder en «Una casa de naipes»

    Las filtraciones no fueron un simple escándalo ético pasajero, sino parte de una aguda lucha interna por el control de la Federación. La mayoría de los medios brasileños coinciden en que la información se filtró para debilitar a Samir Zaoud y forzarlo a dimitir.

    En el organismo existen dos bandos: uno basado en Brasilia y otro ligado a poderosos dirigentes, entre los que se menciona al hijo del juez Gilmar Mendes, aspirante a la presidencia. 

    La CBF, que mueve más de 185 millones de euros al año, es un botín estratégico en esta batalla que parece «Juego de Tronos».

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    El impacto del escándalo en la trayectoria de la Selección en el Mundial

    El escándalo ha ensombrecido a la selección brasileña. Samir Saud se alejó de la concentración, no asistió a la visita familiar autorizada por Ancelotti y viajó a Florida.

    La “Seleção” se prepara para enfrentar a Haití en Filadelfia, y el presidente, objeto de las acusaciones, deberá asistir por motivos institucionales. Esta agitación llega en mal momento: los jugadores y el cuerpo técnico intentan recuperarse tras el empate ante Marruecos y concentrarse de cara a los partidos más difíciles de la fase de grupos.

    La gran incógnita persiste: ¿logrará Brasil separar sus problemas administrativos del rendimiento en la cancha o el escándalo mermará su moral en el Mundial 2026?

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