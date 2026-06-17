Tras el revuelo causado por Marruecos, el escándalo de las «dos amantes» sacude la Federación Brasileña

La selección brasileña debutó en el Mundial 2026 con un sorpresivo empate 1-1 ante Marruecos, resultado que frustró a sus millones de seguidores, quienes esperaban una victoria fácil.

El resultado decepcionó porque Marruecos mostró orden y resistencia, lo que generó dudas sobre la preparación bajo Carlo Ancelotti.

Mientras la prensa y la afición discutían los errores defensivos que permitieron el gol de Marruecos, estalló una crisis mayor fuera del campo: el controvertido periodista Leo Dias lanzó una bomba mediática que, contra todo pronóstico, no apuntaba a ningún jugador, sino a la cúpula de la Federación Brasileña de Fútbol.

En un momento clave para la selección, las graves acusaciones pusieron en riesgo la estabilidad de la federación y su capacidad de apoyar al equipo.

El escándalo administrativo ha acaparado las conversaciones en Brasil y eclipsado el análisis deportivo, incrementando la presión sobre la “Seleção” de cara a sus próximos partidos.