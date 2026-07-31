Tras el rechazo del Madrid, el Arsenal amenaza el plan del Barcelona

La tensión entre Ferran Torres y su club, el Barcelona, va en aumento tras la entrada de algunos clubes de la Premier League en la puja por el jugador español.

El diario "Sport" señaló que el asunto ya no se limita únicamente al Paris Saint-Germain o al Atlético de Madrid, sino que el Arsenal y el Tottenham se han sumado a la carrera por fichar a Torres, cuyo contrato finaliza en el verano de 2027.

El Barcelona ya había dejado claro, al entorno del jugador, que está dispuesto a renovar su contrato a partir del próximo septiembre, pero espera no haberse demorado en ello, sobre todo porque las ofertas que estudia el jugador parecen muy relevantes.

Ferran Torres se ha convertido en uno de los nombres más solicitados en el mercado de fichajes, ya sea por su situación contractual o por su destacado nivel a lo largo de la temporada, coronado con una actuación excepcional en el Mundial durante el cual cosechó grandes elogios.

Torres se encuentra ahora ante la decisión más importante de su carrera profesional y ha decidido tomarse su tiempo para adoptarla, pese a que clubes como el Paris Saint-Germain necesitan una respuesta rápida para seguir planificando la próxima temporada.