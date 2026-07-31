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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Tras el rechazo del Madrid, el Arsenal amenaza el plan del Barcelona

Fichajes
Primera División
Premier League
F. Torres
Barcelona
Real Madrid
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Paris Saint-Germain
España

La tensión entre Ferran Torres y su club, el Barcelona, va en aumento tras la entrada de algunos clubes de la Premier League en la puja por el jugador español.

El diario "Sport" señaló que el asunto ya no se limita únicamente al Paris Saint-Germain o al Atlético de Madrid, sino que el Arsenal y el Tottenham se han sumado a la carrera por fichar a Torres, cuyo contrato finaliza en el verano de 2027.

El Barcelona ya había dejado claro, al entorno del jugador, que está dispuesto a renovar su contrato a partir del próximo septiembre, pero espera no haberse demorado en ello, sobre todo porque las ofertas que estudia el jugador parecen muy relevantes.

Ferran Torres se ha convertido en uno de los nombres más solicitados en el mercado de fichajes, ya sea por su situación contractual o por su destacado nivel a lo largo de la temporada, coronado con una actuación excepcional en el Mundial durante el cual cosechó grandes elogios.

Torres se encuentra ahora ante la decisión más importante de su carrera profesional y ha decidido tomarse su tiempo para adoptarla, pese a que clubes como el Paris Saint-Germain necesitan una respuesta rápida para seguir planificando la próxima temporada.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Torres se siente molesto con el Barcelona

    Ferran Torres vive un momento de indecisión, pero el Barcelona siempre fue su primera opción, hasta que grandes clubes europeos entraron en las negociaciones.

    El Paris Saint-Germain parecía ser la parte más cercana a hacerse con los servicios del jugador, después de haberse movido durante el Mundial para intentar convencerlo de unirse a sus filas.

    Sin embargo, Ferran es consciente de que nadie puede garantizarle un puesto de titular en París, además de que la situación dentro del Barcelona podría cambiar mucho si el club no logra fichar a un nuevo delantero. 

    El club catalán sigue dando prioridad al fichaje de Julián Álvarez, pero en caso de que la operación se complique, Ferran Torres surgiría como opción principal para ocupar el puesto de delantero centro, el número 9.

    En el entorno del jugador, así como en el propio Ferran, existe una sensación de descontento por el hecho de que el Barcelona no le haya dado prioridad hasta ahora, a pesar de que su aportación goleadora durante la temporada pasada fue de gran importancia.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Todo está en manos de Ferran Torres

    Esta incertidumbre ha llevado a clubes ingleses a sondear también su situación, ya que el Tottenham, uno de los equipos que más ha gastado este verano, busca con insistencia un nuevo delantero y, tras fracasar en su intento de fichar a Kropi, ya se ha interesado por la posibilidad de incorporar a Ferran.

    Sin embargo, el mayor obstáculo para el club londinense reside en su ausencia de cualquier competición europea, lo que hace que su proyecto deportivo resulte el menos atractivo para Torres.

    En cuanto a la opción del Arsenal, podría cobrar un mayor impulso, especialmente después del tropiezo en sus intentos en la carrera por fichar a Vinicius Junior, ya que el Real Madrid rechazó vender a su jugador brasileño, mientras que la operación por Julián Álvarez parece inalcanzable debido a la negativa del Atlético de Madrid a desprenderse del jugador.

    Por el momento, todo sigue en manos de Torres, pues es el propio jugador quien decidirá su futuro.

    Aún queda pendiente una conversación decisiva entre el jugador y el Barcelona, y parece que los próximos días serán clave, ya que todo podría resolverse antes de la fecha de regreso del jugador a los entrenamientos tras el final de sus vacaciones de verano.

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