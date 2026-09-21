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cm grafica cardinale amorim 2027
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Tras el parón, el Milan afrontará un octubre de fuego: Sassuolo, Salzburgo, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bolonia, Inter

AC Milán

Aumenta el nivel de dificultad para el Milan de Amorim: a la vuelta del parón, calendario cargado de compromisos con 4 salidas en 7 partidos

Al término del partido ganado contra el Lecce, el propietario del Milan Gerry Cardinale quiso hacer una declaración de apoyo a Amorim y al equipo: "Han sido de los mejores 90 minutos de fútbol que hemos visto. Quiero felicitar a Ruben y a nuestros jugadores por haber seguido luchando en estos primeros partidos antes del parón de selecciones. No debe escapársele a nadie que un nuevo entrenador, con un nuevo estilo de juego y nuevos jugadores, necesitará tiempo para encontrar la compenetración adecuada. Y doy las gracias a nuestros aficionados por habernos apoyado en esta fase de transición, mientras tratamos de arreglar las cosas y devolver al AC Milan a su tradición ganadora".


Precisamente el tiempo no juega a favor del técnico portugués, porque a la vuelta del parón el Milan tendrá que afrontar un calendario decididamente exigente, con hasta siete partidos solo en el mes de octubre.

  • LOS COMPROMISOS

     Tras el parón, el Milan afrontará un octubre de fuego: se empieza el día 11 con la visita al Mapei, en el campo del Sassuolo, un rival históricamente incómodo para el AC Milan. Cuatro días después habrá un partido europeo que no se puede fallar en el campo del Salzburgo, mientras que tres días más tarde llegará a San Siro la Atalanta del técnico Sarri.


    El 22 de octubre, otra misión europea lejos de San Siro en el campo del Bornemouth, mientras que el 25 jugará en la temible visita al Blue Energy Stadium contra el Udinese. La jornada intersemanal del 28 de octubre en San Siro contra el Bolonia antes de la gran cita del 31 de octubre en el derbi contra el Inter de Chivu.

    • Anuncios

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