Al término del partido ganado contra el Lecce, el propietario del Milan Gerry Cardinale quiso hacer una declaración de apoyo a Amorim y al equipo: "Han sido de los mejores 90 minutos de fútbol que hemos visto. Quiero felicitar a Ruben y a nuestros jugadores por haber seguido luchando en estos primeros partidos antes del parón de selecciones. No debe escapársele a nadie que un nuevo entrenador, con un nuevo estilo de juego y nuevos jugadores, necesitará tiempo para encontrar la compenetración adecuada. Y doy las gracias a nuestros aficionados por habernos apoyado en esta fase de transición, mientras tratamos de arreglar las cosas y devolver al AC Milan a su tradición ganadora".





Precisamente el tiempo no juega a favor del técnico portugués, porque a la vuelta del parón el Milan tendrá que afrontar un calendario decididamente exigente, con hasta siete partidos solo en el mes de octubre.