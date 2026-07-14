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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

¡Tras el gol encajado, llega enseguida otro golpe! La estrella francesa es sustituida por lesión en los primeros compases de la semifinal del Mundial contra España

World Cup
Francia vs España
Francia
España
W. Saliba

La selección francesa vive una primera parte llena de contratiempos en la semifinal del Mundial contra España.

Poco después del penalti transformado por Mikel Oyarzabal, el subcampeón mundial sustituyó al defensa William Saliba (25) por lesión.

  • El defensa central se lesionó de gravedad sin intervención de rivales tras 25 minutos de juego. En su propio campo, el jugador, con 38 partidos con la selección, cayó fuera de la jugada y pidió el cambio.

    Didier Deschamps (57) mandó calentar a Maxence Lacroix (26) y lo sustituyó en el 30’.

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  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Semifinales del Mundial: Maxence Lacroix sustituye a William Saliba

    La baja de Saliba, central de 25 años del Arsenal, es un revés para Francia. Viene de brillar en la Premier y en este Mundial ha jugado cinco de los seis partidos completos, descansando solo en el 4-1 contra Noruega. Forma una pareja compenetrada con Dayot Upamecano, del Bayern de Múnich.

    Su reemplazo, Lacroix, jugó en la Bundesliga con el Wolfsburgo y la temporada pasada ganó la Conference League con el Crystal Palace. Será su séptimo partido internacional.

    Cuando fue reemplazado, Francia perdía por el penalti transformado por Oyarzabal tras una torpe entrada de Digne a Lamine Yamal. La ventaja de la campeona de Europa fue justa.

  • La selección de Francia para el Mundial 2026

    PosiciónJugadorClub 
    PorteroMike MaignanAC Milan
    PorteroRobin RisserLens
    PorteroBrice SambaRennes
    DefensaIbrahima KonatéLiverpool
    DefensaJules KoundéBarcelona
    DefensaTheo HernándezAl-Hilal
    DefensaLucas HernándezPSG
    DefensaLucas DigneAston Villa
    DefensaMalo GustoChelsea
    DefensaDayot UpamecanoBayern de Múnich
    DefensaWilliam SalibaArsenal
    DefensaMaxence LacroixCrystal Palace
    CentrocampistaMichael OliseBayern de Múnich
    CentrocampistaAurelien TchouameniReal Madrid
    CentrocampistaAdrien RabiotAC Milan
    CentrocampistaWarren Zaire-EmeryPSG
    CentrocampistaManu KonéRoma
    CentrocampistaRayan CherkiManchester City
    CentrocampistaN'Golo KantéFenerbahçe
    DelanteroKylian MbappéReal Madrid
    DelanteroDesire DouéPSG
    DelanteroOusmane DembéléPSG
    DelanteroMarcus ThuramInter de Milán
    DelanteroJean-Philippe MatetaCrystal Palace
    DelanteroBradley BarcolaPSG
    DelanteroMaghnes AklioucheMónaco

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