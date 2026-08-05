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Tras el fichaje de Salah: el presidente del Trabzonspor desafía a los grandes de Turquía con un mensaje contundente

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Dogan revela los entresijos del fichaje histórico

La estrella egipcia Mohamed Salah llegó este miércoles a la ciudad turca de Trebisonda para completar los trámites de su traspaso oficial a las filas del Trabzonspor, después de que el club anunciara el inicio de las negociaciones con el jugador y antes de la firma de los contratos y del anuncio definitivo de la operación.

Varios informes turcos señalaron que Salah firmará un contrato por dos temporadas, en una operación como agente libre, tras la salida gratuita del "Rey egipcio" de su anterior club, el Liverpool.

Tras la llegada del jugador, el presidente del club, Ertugrul Dogan, realizó unas declaraciones al canal A Spor, en las que reveló los entresijos de las negociaciones que precedieron al acuerdo con la estrella egipcia.

  • Reunión profesional sin dificultades

    Doğan declaró en unas manifestaciones recogidas por el diario Fotomaç: "Mantuve una reunión con Salah y también me reuní con su agente. Fue un encuentro muy profesional, marcado por un ambiente de respeto mutuo, en el que ambas partes se entendieron y no hubo ninguna dificultad. Nos vimos hace unos diez días, y desde ayer todo está claro. No hace falta hablar mucho sobre Salah, es una estrella mundial y necesitábamos a un jugador como él. Creo que será algo magnífico y espero que beneficie a nuestro club".

    El presidente del Trabzonspor subrayó que el fichaje refleja las grandes ambiciones del club, y añadió: "Los éxitos que ha logrado el Trabzonspor en los últimos años han llamado la atención dentro y fuera de Turquía, hasta el punto de que muchos jugadores jóvenes prefieren ahora unirse a nosotros".

    Doğan lanzó un desafío a todos sus rivales locales al afirmar: "Queremos enviar un mensaje a todos: el Trabzonspor es capaz de fichar a cualquier jugador que desee".

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  • La polémica por las ventas de camisetas y el respaldo esperado para el proyecto de Trabzon

    Dogan abordó la polémica que rodeó las cifras de venta de las camisetas de Salah, aclarando que los porcentajes que circulan en los medios de comunicación no son exactos, y dijo: "Aclararemos el asunto en el momento oportuno. Quizás incomodamos un poco a los medios durante el transcurso de las negociaciones, pero revelar cualquier detalle en una operación de esta magnitud podría haberla obstaculizado, por eso nos aseguramos de gestionar el expediente con total confidencialidad".

    Y añadió: "Sentimos cierta incomodidad hacia la prensa, pero teníamos que mantener la confidencialidad de las negociaciones para garantizar que la operación se completara sin ningún obstáculo".

    En lo relativo al asunto del patrocinio, Dogan afirmó que comenzará a contactar con empresarios para apoyar al club durante la próxima etapa, señalando: "Nadie se ha puesto en contacto conmigo para ofrecer el patrocinio del club, pero confío en la sociedad de Trebisonda y en su afición. Llamaré a las puertas de los empresarios uno tras otro, y estoy seguro de que apoyarán este proyecto".

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