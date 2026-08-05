La estrella egipcia Mohamed Salah llegó este miércoles a la ciudad turca de Trebisonda para completar los trámites de su traspaso oficial a las filas del Trabzonspor, después de que el club anunciara el inicio de las negociaciones con el jugador y antes de la firma de los contratos y del anuncio definitivo de la operación.

Varios informes turcos señalaron que Salah firmará un contrato por dos temporadas, en una operación como agente libre, tras la salida gratuita del "Rey egipcio" de su anterior club, el Liverpool.

Tras la llegada del jugador, el presidente del club, Ertugrul Dogan, realizó unas declaraciones al canal A Spor, en las que reveló los entresijos de las negociaciones que precedieron al acuerdo con la estrella egipcia.