Tras el 6-0... La impactante razón por la que Lopetegui reprendió al seleccionador de Canadá

Al terminar el partido entre Canadá y Catar en el Mundial 2026, los entrenadores Julien Lopetegui y Jesse Marsh protagonizaron un fuerte enfrentamiento.

El encuentro terminó con una goleada de Canadá por 6-0 en la segunda jornada de la fase de grupos.

Al final del partido se generó tensión cuando Lopetegui recriminó a Marsh, que respondió con gestos antes de marcharse enfadado.

Marsh afirmó tras el partido: «No voy a perder ni un segundo hablando de eso», mientras que Lopetegui dijo: «Es algo entre él y yo».

Según GiveMeSport, Lopetegui recriminó a Marsh porque Canadá siguió atacando hasta el 90+9, incluso sacando al portero Maxime Crépot en el área de Catar para buscar el séptimo gol, pese a que el rival jugaba con nueve.

Lopetegui consideró la actitud antideportiva, pues el rival ya ganaba por un amplio margen.

La tensión también alcanzó a los jugadores, que protagonizaron un pequeño encontronazo.