Manuel Neuer disputó el sábado su 21.º partido en Mundiales, contra Costa de Marfil, y se convirtió en el único poseedor del récord. Hasta ahora lo compartía con el francés Hugo Lloris, ya retirado de la selección.
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Tras dos partidos poco satisfactorios en el Mundial: ¿tendrá Manuel Neuer que sentarse en el banquillo de la selección alemana?
Neuer no tuvo oportunidad de brillar en este partido festivo. De hecho, se aburría tanto que ni aprovechó la polémica pausa de hidratación del primer tiempo para beber. Prefirió que un asistente lo calentara en la banda. No sirvió de nada: dos minutos después del descanso, sacó el balón de la red tras un disparo imparable de Franck Kessie. Esa jugada resume su Mundial.
El portero, de 40 años y varias veces elegido como el mejor del mundo, volvió a la selección tras meses de debate y gran revuelo, pero casi no ha tenido trabajo en los dos partidos jugados. A pesar de algunas dudas en la defensa alemana, Curazao y Costa de Marfil solo probaron dos tiros a puerta cada uno.
Neuer detuvo uno con una parada sencilla, algo al alcance de cualquier guardameta de liga regional; el otro fue un gol imparable. Así se mantiene la preocupante racha de Alemania (y de Neuer) en Mundiales. Desde la final de 2014 ante Argentina, Alemania ha recibido al menos un gol en cada uno de sus ocho partidos mundialistas.
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La extraordinaria actuación de Manuel Neuer contra Costa de Marfil
Aunque Neuer no brilló bajo los palos, sí convenció con el balón en los pies: contra Costa de Marfil completó todos sus pases, y ante Curazao alcanzó un 86 % de acierto.
Además, intimidó a los rivales con su conocida «aura» y animó a sus compañeros, algunos de los cuales podrían ser sus hijos. «Nos transmite mucha tranquilidad, tiene una gran experiencia», elogió el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann. «Los jóvenes, sobre todo, se nutren de ello». Además, su relación con Baumann —su suplente, solo cuatro años más joven, que cedió la titularidad en la fase de clasificación tras el regreso de Neuer justo antes del Mundial— es impecable.
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Selección alemana: ¿Jugará Oliver Baumann contra Ecuador?
Baumann está manejando la situación con gran serenidad y se pone al servicio del equipo. Por ello podría ser titular el jueves ante Ecuador, un partido intrascendente para Alemania, que ya tiene asegurado el primer puesto del grupo.
Con una rotación en la portería, Nagelsmann reconocería su lealtad, y Neuer, quien sufrió problemas en la pantorrilla antes del torneo, tendría más tiempo para recuperarse de cara a los octavos de final. Bastian Schweinsteiger, comentarista televisivo, lo respalda: «Baumann se ha ganado estar bajo los palos y jugar un partido del Mundial. Es algo muy especial».
Sin embargo, esto obligaría a Neuer a interrumpir su racha de récords. Con cada encuentro batió su marca como el futbolista de mayor edad en la historia de la selección alemana. En la lista de jugadores con más partidos mundialistas, suma 21 y aún está a cuatro de Lothar Matthäus (25). De descansar ante Ecuador, Alemania debería llegar a semifinales para que Neuer igualara el récord.