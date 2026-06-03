Tras dejar el Real Madrid, Álvaro Arbeloa se ofrece a jugar en Alemania, pero su solicitud es rechazada

Es un golpe duro para quien quería demostrar su valía en el máximo nivel. Arbeloa asumió el mando del Real Madrid en enero, tras la sorpresiva salida de Xabi Alonso. Al final, la decisión no funcionó: el equipo quedó segundo y cayó en cuartos de la Champions ante el Bayern.

Poco antes del final de la temporada se confirmó que Árbeloa no seguiría como entrenador; José Mourinho le reemplazará.