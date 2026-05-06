Vlahovic aceptaría renovar solo dos años y bajar su salario, pero club y jugador aún discrepan sobre bonificaciones y prima de firma.

Con unos ingresos netos de unos 12 millones de euros, el jugador de 26 años es uno de los mejor pagados de la primera división italiana.

Su contrato, firmado en 2022 con la “Vecchia Signora” procedente de la Fiorentina por 85 millones de euros, vence este verano, así que podría marcharse gratis.