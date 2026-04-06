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Tras calificarlo de «acabado»... un periodista saudí sorprende a Salah con una nueva iniciativa

M. Salah
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El astro egipcio acapara la atención de los medios saudíes tras los rumores sobre su posible fichaje por la Liga Roshen

En las últimas horas se ha desatado una polémica y una oleada de indignación a raíz de las declaraciones del periodista saudí Saud Al-Sarami, exportavoz oficial del Al-Nassr, en las que atacó al astro egipcio Mohamed Salah, extremo del Liverpool inglés.

Han aparecido informes periodísticos sobre el interés de varios clubes de la Liga Roshen por fichar al «Faraón egipcio» en el verano de 2026, entre los que destacan el Al-Hilal y el Al-Ittihad.

Lee también... «No sabe dónde está la portería»... La prensa inglesa juzga a Salah tras el cuádruple del City

Esto se produce después de que el jugador decidiera separarse oficialmente del Liverpool, tras el final de la temporada actual, para afrontar un nuevo reto fuera de los terrenos de juego ingleses.

  • محمد صلاحGetty Images Sport

    El ataque contra Salah

    Los rumores sobre la posible incorporación de Salah a las filas del Roshen han desatado la ira de Al-Sarami, quien ayer declaró en la emisora «Al-Arabiya FM»: «El Faraón egipcio está acabado y ya no tiene nada que ofrecer; actualmente no encaja en la Liga Saudí».

    Y añadió: «Lo que está ocurriendo ahora no es más que una campaña promocional de algunos medios de comunicación y de la prensa egipcia para empujarlo hacia la Liga Roshen, donde algunos consideran que encaja en el Al-Hilal, mientras que otros lo proponen para fichar por el Al-Ittihad».

    Continuó diciendo: «Ya contamos con nombres egipcios en nuestra liga, y basta con el ejemplo de Dunga con Al-Najma, ya que no pudo seguir el ritmo del partido ante Al-Nassr y se vio obligado a salir lesionado».

    Y concluyó: «Como he dicho, Salah no es adecuado en este momento para la Liga Roshen, por lo que podría fichar por el Smouha en Egipto».

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  • محمد صلاحAFP

    Un comportamiento inesperado

    Tras las críticas que ha recibido Saud Al-Sarami en las últimas horas, ha decidido pedir disculpas a Salah en el mismo programa, este lunes, con unas nuevas declaraciones en las que ha dicho: «No era mi intención ofender al astro egipcio ni a nadie de su país».

    Y añadió: «Pido disculpas a cualquier persona cuyo nombre haya mencionado en mis declaraciones de ayer, ya que comprendo los sentimientos de todos, porque el espíritu deportivo y el respeto son más importantes que cualquier otra cosa».

    Y continuó: «Pido disculpas al analista Ahmed Afifi y al centrocampista del Al-Najma, Nabil Emad “Dunga”; en cuanto a Mohamed Salah, no es una estrella árabe ni africana, sino un icono mundial».

    Y añadió: «Esto no lo digo yo, ya que ha recibido grandes elogios de varias leyendas como Jürgen Klopp, Pep Guardiola y otros entrenadores y leyendas».

    Y concluyó: «No se puede poner en duda la capacidad de Mohamed Salah, es una leyenda en toda la extensión de la palabra, por lo que ha aportado al Liverpool y a la selección de Egipto».



  • ¿Cuál será el próximo destino de Mohamed Salah?

    A Salah se le ha relacionado con numerosos grandes clubes de todo el mundo, además de equipos de la Liga Roshen de Arabia Saudí y varios clubes de la liga estadounidense.

    Varias fuentes indican que Salah no desea fichar por ningún club inglés en el futuro inmediato, por respeto a los aficionados del Liverpool, ya que aspira a afrontar un reto fuera de la Premier League.

    Está previsto que Salah decida su próximo destino tras participar con la selección de Egipto en la fase final del Mundial de 2026.