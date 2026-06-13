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Tras aclarar su postura respecto a Marruecos, la fiebre por Neymar se extiende por Brasil

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Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Neymar
C. Ancelotti
Brasil
Marruecos
EE. UU.
Italia

El mismo drama cada cuatro años.

Neymar está en la lista de Brasil para intentar ganar el Mundial, aunque la decisión de Carlo Ancelotti de convocarlo es polémica.

Sky Sports, con la ayuda de Cafu, analizó las razones por las que Ancelotti confía en que Neymar recupere su mejor nivel.

La Canarinha debutará en la madrugada del domingo ante Marruecos, también con estrellas, en el Grupo C, donde también están Haití y Escocia.


  • Una verdadera obsesión

    Cafu, último capitán brasileño en ganar el Mundial (2002), dijo a Sky Sports: «Neymar es clave para cualquier equipo; si está en plenitud física y técnica, beneficiará a la selección». Pero hace tiempo que no se le ve así.

    La fiebre por Neymar sigue en Brasil y muchos desean verle cerrar su carrera como máximo goleador histórico del país.

    Sin embargo, deberán esperar: el seleccionador Carlo Ancelotti confirmó que Neymar se perderá el debut contra Marruecos, aunque podría reincorporarse a los entrenamientos la próxima semana. Por ahora, esas son las últimas noticias sobre su futuro con la Canarinha.

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    • Anuncios

  • Una tragedia que se repite... a la espera del final perfecto

    Neymar se perdió el Mundial 2010 por exclusión de la convocatoria, pese a las peticiones populares. En 2014, una lesión en casa lo marginó y Brasil cayó 7-1 ante Alemania.

    Las lesiones volvieron a frenarlo en 2018, y en 2022, ya recuperado, marcó un gol en la prórroga de cuartos, pero Croacia empató en el 117 y eliminó a Brasil en los penaltis.

    Su historia con la Canarinha es intensa y merece un desenlace a la altura; que el desgaste físico y el paso de los años no le roben la oportunidad de brillar.

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    Tras su ausencia de la selección desde 2023, Carlo Ancelotti lo invitó sorpresivamente, decisión celebrada por muchos. El italiano había dicho que Neymar volvería solo tras demostrar forma, y aun así lo convocó.

    Sus ocho partidos con el Santos en la Serie A, todos en casa, quizá no basten como prueba de su nivel actual.

    Sky Sports añadió: «Neymar figura entre los diez mejores del torneo en creación de ocasiones por partido, pero incluso Ancelotti conoce la realidad».

    Además, recordó las palabras de João Pedro —cuya exclusión también generó dudas—, quien admitió que no aprovechó las chances que tuvo en la Seleção.

  • ¿En qué estará pensando Ancelotti?

    El informe explicaba: «¿Qué motivó esa decisión? Algunos lo ven como una muestra de la apuesta de Ancelotti por el talento. A lo largo de su carrera, siempre ha reunido a los mejores jugadores, confiando en su capacidad para brillar en el momento clave».

    Hasta ahora, se cree que el potencial de Neymar aún supera al de los demás. Liberar su talento, aunque sea por poco tiempo, podría marcar la diferencia. Cafu, quien trabajó con Ancelotti en el Milan, confía en su juicio.

    «Creo que sí», respondió al preguntársele si era la decisión correcta.

    Además, Mbappé elogió el fichaje de Mbappé por el Madrid y destacó a Pogba.
    Cafu añadió: «Ancelotti es un técnico experimentado, sabe preparar un equipo para esta competición. Esperamos que dé un nuevo impulso a Brasil; tiene las capacidades necesarias».

    El informe añade: «Hay otra razón por la que Ancelotti ha elegido a Neymar. Ha hecho sus cálculos: la polémica en torno al exjugador del Barcelona y el París Saint-Germain no se apagará este verano, sea o no convocado. Al incluirlo en la lista e insistir en que no tendrá privilegios, Ancelotti le obliga a demostrar su estado de forma. Se espera que rinda al máximo, inspire a sus compañeros y alivie la presión sobre ellos. Es un riesgo, porque las dudas persisten».

    Y concluyó: «Está en la convocatoria, pero ¿está en forma para jugar? Y si lo está, ¿para ser titular? La selección brasileña confía en que todo salga bien y se cumpla el objetivo».

  • La historia de Romario... el drama de siempre

    La historia muestra que Brasil está acostumbrada a estos dramas, en los que el jugador local favorito acapara la atención. El seleccionador Dunga ignoró las peticiones de leyendas como Pelé y Romario para incluir a Neymar en 2010 y terminó perdiendo su puesto.

    Con el regreso de Neymar al Santos, el círculo se cerró. Pero la historia es antigua: Romario también acaparó reflectores. Su inclusión en la selección se debatía cada cuatro años.

    En 1994, el seleccionador Carlos Alberto Parreira quería marginarlo por indisciplina, pero acabó cediendo la víspera de la final de la eliminatoria. Brasil necesitaba ganar para ir al Mundial. La lesión de Müller le hizo cambiar de opinión. Cafu lo recuerda bien.

    Cafu lo recuerda así: «Era el último partido de la fase de clasificación contra Uruguay en el Maracaná, y Romario demostró su carácter al volver. Dijo que resolvería el problema, y lo hizo: ganamos 2-0 y marcó los dos goles». El resto es historia: Romario brilló en el Mundial de 1994, Brasil fue campeona y Pereira lo llamó una bendición de Dios.

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  • ¿Funcionará con Neymar?

    Cuatro años después, en 1998, Mario Zagallo descartó a Romario de la convocatoria justo antes del torneo por lesión, y todo cambió.

    Beppeto, que jugó en la delantera junto a Ronaldo, no pudo reemplazarlo y Brasil perdió la final ante Francia 3-0. Romario pronto volvió a anotar con el Flamengo y se burló de Zagallo con caricaturas en los baños de uno de sus cafés en Río.

    Luiz Felipe Scolari ignoró las peticiones de convocarlo para el Mundial 2002, cuando tenía 36 años, y las críticas callaron tras ganar el título. Ancelotti, en cambio, cuenta con Neymar como alternativa.

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    ¿Funcionará?

    Cafu, único jugador en disputar tres finales seguidas, se muestra optimista. Al preguntarle quién ganará el Mundial este verano, sonrió y respondió con rotundidad: «Brasil, sin duda. Confío plenamente en el potencial de este equipo».

    Pero el potencial y la realidad, sobre todo con un Neymar de 34 años, son dos cosas muy distintas.

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