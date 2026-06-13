Tras aclarar su postura respecto a Marruecos, la fiebre por Neymar se extiende por Brasil

Neymar se perdió el Mundial 2010 por exclusión de la convocatoria, pese a las peticiones populares. En 2014, una lesión en casa lo marginó y Brasil cayó 7-1 ante Alemania.

Las lesiones volvieron a frenarlo en 2018, y en 2022, ya recuperado, marcó un gol en la prórroga de cuartos, pero Croacia empató en el 117 y eliminó a Brasil en los penaltis.

Su historia con la Canarinha es intensa y merece un desenlace a la altura; que el desgaste físico y el paso de los años no le roben la oportunidad de brillar.

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Tras su ausencia de la selección desde 2023, Carlo Ancelotti lo invitó sorpresivamente, decisión celebrada por muchos. El italiano había dicho que Neymar volvería solo tras demostrar forma, y aun así lo convocó.

Sus ocho partidos con el Santos en la Serie A, todos en casa, quizá no basten como prueba de su nivel actual.

Sky Sports añadió: «Neymar figura entre los diez mejores del torneo en creación de ocasiones por partido, pero incluso Ancelotti conoce la realidad».

Además, recordó las palabras de João Pedro —cuya exclusión también generó dudas—, quien admitió que no aprovechó las chances que tuvo en la Seleção.