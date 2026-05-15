El fondo soberano de Arabia Saudí ha anunciado su salida del LIV Tour, la liga de golf que desafió al PGA Tour. El apoyo financiero, valorado en miles de millones, se mantendrá solo hasta el final de esta temporada. Según el fondo, las inversiones que LIV requiere a largo plazo no encajan con su actual estrategia de inversión.

Arabia Saudí ha invertido fuerte en fútbol, Fórmula 1, boxeo, tenis, esports y golf, y el año pasado fue elegida para organizar el Mundial de Fútbol de 2034.