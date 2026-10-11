La búsqueda de un nuevo entrenador por parte del Corinthians para intentar enderezar una temporada hasta ahora casi desastrosa ha concluido hoy con una elección insólita: el regreso a los banquillos, tras un largo parón, de Clarence Seedorf, exestrella neerlandesa del Milan, el Inter y otros equipos.

El entrenador llevaba 7 años sin entrenar, pero el Corinthians ha recurrido a él con un contrato hasta diciembre de 2027 para intentar mejorar una situación en la clasificación que tiene al Timao en el 16.º puesto del Brasileirao, a un punto de la zona de descenso.



