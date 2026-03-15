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Tras 26 temporadas en la Serie A, la Triestina vuelve ahora a la liga amateur con seis jornadas de antelación: los 23 puntos de penalización le han resultado fatales

Tras nueve años consecutivos en la Lega Pro, los Alabardati volverán a empezar en la Serie D

Historia, tradición y varias temporadas en la élite del fútbol italiano: en Trieste, sin embargo, desde hace muchos años se respira un ambiente diferente y una situación tensa que ha culminado hoy en lo que supone el punto más bajo para la Triestina: el descenso a la liga amateur con seis jornadas de antelación, tras nueve años consecutivos en la Serie C.

Veintiséis años en la Serie A entre 1929-30 y 1957-58 para la Triestina, que a mediados del siglo XX logró imponerse como uno de los equipos más laureados del fútbol italiano. Un recuerdo lejano para los aficionados friulanos de toda la vida que hoy, en el Nereo Rocco, han tenido que aceptar la realidad. Una temporada muy complicada y anunciada por los 23 puntos de penalización obtenidos a caballo entre 2025 y 2026.

  • UN DESCENSO ANUNCIADO

    Una anómala fase de grupos A de la Serie C, en la que los principales resultados podrían estar ya decididos a falta de seis jornadas para el final. Si, por un lado, el Vicenza vuela hacia la Serie B, por otro lado está la dramática situación de la Triestina, que hoy ha dicho adiós a la Serie C tras nueve años consecutivos. 

    Un desastre anunciado el de los friulanos, que terminarán la temporada con 23 puntos de penalización por infracciones administrativas. Una hazaña imposible para la Triestina, que sobre el papel se jugaría casi con toda seguridad los play-offs si la realidad no dijera que los puntos conquistados son apenas cinco a seis jornadas del final. La derrota de hoy por 2-3 ante el Pro Vercelli condena al equipo alabardado al regreso a las categorías inferiores. 

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  • LA SANCIÓN

    Para analizar el lento declive de la Triestina hay que retroceder en el tiempo. Tras lograr la permanencia en los play-outs del año pasado contra la Pro Patria, la Triestina comenzó la temporada con, literalmente, una montaña que escalar. Tras la reducción de nueve a siete puntos de penalización asignados la temporada pasada y que debía cumplir en la actual, la Triestina fue sancionada el 31 de julio a raíz de las denuncias de la Co.Vi.So.C. Tanto en el primer caso como en el segundo, el motivo se remontaría a las irregularidades administrativas cometidas por la anterior propiedad del club, que abandonó Trieste al inicio de la temporada actual. A los siete puntos, el Tribunal Federal Nacional decidió añadir trece. En octubre llegaron los tres últimos, lo que suma un total de 23 puntos que cumplir.

  • LOS PROBLEMAS FUERA DEL CAMPO

    Los problemas de la Triestina no se limitan a los resultados sobre el terreno de juego, sino que han surgido fuera de él. El cambio de propiedad, coincidiendo con el inicio del campeonato, ha tenido un impacto negativo en el mercado de fichajes de verano del equipo. La empresa estadounidense LBK Capital abandonó el club en septiembre, dejando paso a la Dogecoin Foundation o House of Doge, lo que ha hecho que la Triestina pase a la historia como el primer club propiedad de una empresa de criptomonedas. 

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