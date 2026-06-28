Así lo informa el periodista italiano especializado en fichajes Matteo Moretto. Según él, la decisión de si el jugador de 34 años se marcha a la liga profesional norteamericana depende exclusivamente de él mismo, ya que el Atlético no le pondría ningún obstáculo. Koke tiene contrato con los colchoneros hasta 2027.
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Tras 26 años en el club, la leyenda del Atlético de Madrid, Koke, se enfrenta de forma inesperada a su primer traspaso
Koke llegó al Atlético con ocho años y ha desarrollado toda su carrera en el club madrileño. Tras 26 años, podría ser el momento de un cambio radical para él.
El centrocampista es la constante de la era Diego Simeone: el argentino dirige al equipo desde 2011, coincidiendo con el debut de Koke en el primer equipo.
Juntos han conquistado dos Ligas (2014, 2021), una Copa del Rey (2013) y dos Europa League (2012, 2018). En la Liga de Campeones cayeron ante el Real Madrid en 2014 y 2016. Con España ha jugado 70 partidos desde 2013.
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El Atlético busca fichar a Morten Hjulmand.
El Atlético busca un sucesor para Koke. Primero apuntó a Joao Gomes, del recién descendido Wolverhampton, pero, según «Marca», surgieron problemas con su representante. Entonces se fijó en Morten Hjulmand, del Sporting CP. Ahora deben convencer al jugador, de 27 años, y a su club para que acepten el acuerdo con el Atlético.
Las estadísticas de Koke en la temporada 2025/26:
Partidos: 56 Minutos jugados: 3610 Goles: 2 Asistencias: 3