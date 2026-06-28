Tras 26 años en el club, la leyenda del Atlético de Madrid, Koke, se enfrenta de forma inesperada a su primer traspaso

Koke llegó al Atlético con ocho años y ha desarrollado toda su carrera en el club madrileño. Tras 26 años, podría ser el momento de un cambio radical para él.

El centrocampista es la constante de la era Diego Simeone: el argentino dirige al equipo desde 2011, coincidiendo con el debut de Koke en el primer equipo.

Juntos han conquistado dos Ligas (2014, 2021), una Copa del Rey (2013) y dos Europa League (2012, 2018). En la Liga de Campeones cayeron ante el Real Madrid en 2014 y 2016. Con España ha jugado 70 partidos desde 2013.