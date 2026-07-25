La Soma no ha revelado su destino hasta ahora, en medio de la negativa de todos los clubes con los que se ha vinculado su nombre a querer ficharlo.

El comienzo fue con el club Al-Fayha, que confirmó que no negoció con La Soma el pasado junio, tras vincularse su nombre a él.

Posteriormente, el club Al-Faisaly, recién ascendido a la Liga Roshn saudí, negó la existencia de negociaciones entre él y el delantero sirio para reforzar sus filas la próxima temporada.