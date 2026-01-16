Transferencias del USMNT: Weston McKennie podría finalmente dejar la Juventus, punto muerto de Josh Sargent con Norwich continúa mientras Toronto FC muestra interés

Weston McKennie podría finalmente concretar su traslado. Hay un ciclo vicioso cada año para el centrocampista. Se nos dice que no cuenta para la Juventus. Comienza a jugar buen fútbol para la Juventus. Y luego la Juventus decide moverlo, solo para que vuelva a quedarse. Bueno, los rumores han vuelto. Supuestamente, dos clubes de la Premier League están interesados en el centrocampista de la Juventus, y podría haber interés de otros lugares también.

En otros lugares en el grupo de delanteros, el futuro de Josh Sargent está tomando forma. El delantero del Norwich, que ha tenido dificultades para encontrar consistencia en el EFL Championship, está acercándose a un posible traslado a la MLS, un cambio que podría tener sentido para el No. 9 y reabrir un camino hacia el equipo nacional. Un delantero que no se moverá es Ricardo Pepi, cuya lesión en el brazo se espera que lo deje fuera de juego durante dos meses. Más allá del panorama de delanteros, la incertidumbre contractual -y una posible venta- rodea al destacado defensor de la MLS Tristan Blackmon, mientras que se informa que el muy reconocido extremo Griffin Yow está listo para regresar a Estados Unidos para jugar bajo un exentrenador.

GOAL sigue todos los movimientos de jugadores estadounidenses en el USMNT Transfer Notebook, una característica recurrente que cubre los últimos desarrollos para aquellos en el grupo del equipo nacional de EE. UU.