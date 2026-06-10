«Tranquilo, relájate»: Gianni Infantino responde a la denegación de entrada a EE. UU. a un árbitro somalí para el Mundial

Infantino amplió su respuesta inicial y subrayó las limitaciones de la organización ante las fronteras nacionales.

Añadió: «Créanme: siempre buscamos soluciones, pero no podemos gobernar sobre los gobiernos ni las fuerzas del orden; somos solo una organización deportiva».

El árbitro masculino del año 2025 de la CAF viajaba con documentación válida y pasaporte diplomático, pero fue repatriado de inmediato a Turquía.

En defensa de la aplicación estricta de la normativa, Andrew Giuliani, líder del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa del Mundo, declaró: «Aunque no puedo entrar en detalles, fue la decisión correcta de las autoridades aduaneras y de la patrulla fronteriza, y la apoyo».