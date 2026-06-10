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«Tranquilo, relájate»: Gianni Infantino responde a la denegación de entrada a EE. UU. a un árbitro somalí para el Mundial
Infantino defiende la postura de la FIFA
Tras la impactante expulsión del árbitro somalí Omar Artan del Aeropuerto Internacional de Miami, el presidente de la FIFA se pronunció sobre la polémica en una rueda de prensa.
Sobre la disputa migratoria que impidió a Artan participar en un partido histórico, Infantino afirmó: «Es lamentable lo ocurrido al árbitro de Somalia. No lo controlamos todo; lo intentamos y lo resolveremos. A veces es mejor mantener la calma y trabajar en lugar de gritar, pues eso aleja las soluciones».
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Los funcionarios fronterizos aplican protocolos estrictos.
Infantino amplió su respuesta inicial y subrayó las limitaciones de la organización ante las fronteras nacionales.
Añadió: «Créanme: siempre buscamos soluciones, pero no podemos gobernar sobre los gobiernos ni las fuerzas del orden; somos solo una organización deportiva».
El árbitro masculino del año 2025 de la CAF viajaba con documentación válida y pasaporte diplomático, pero fue repatriado de inmediato a Turquía.
En defensa de la aplicación estricta de la normativa, Andrew Giuliani, líder del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa del Mundo, declaró: «Aunque no puedo entrar en detalles, fue la decisión correcta de las autoridades aduaneras y de la patrulla fronteriza, y la apoyo».
Se ha perdido una oportunidad histórica de participar en el torneo
La jerarquía futbolística mundial había reconocido previamente su decepción por el resultado del representante africano.
La FIFA se desentendió de los trámites migratorios del país anfitrión y afirmó: «La FIFA confirma que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá formarse ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras serle denegada la entrada a Estados Unidos. La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visados, y las autoridades le han informado de que la situación del Sr. Artan no cambiará por el momento. Como en eventos anteriores de la FIFA, es el gobierno anfitrión quien decide quién recibe un visado y es admitido en su país».
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¿Qué pasará ahora con Artan?
A pesar de perderse los partidos inaugurales de este jueves, Artan sigue siendo muy respetado en los círculos arbitrales internacionales. El árbitro se ha comprometido a mantener su alto nivel y a participar en futuros eventos. Mientras tanto, los 51 árbitros restantes siguen sus stages de preparación por Norteamérica, y la Federación Somalí de Fútbol presenta un recurso de urgencia.