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«¡Tramposos!»: El Manchester City se enfrenta a un recibimiento hostil del Liverpool tras el veredicto de culpabilidad en el caso de los cargos financieros
Anfield estalla de furia contra el Manchester City
El ambiente en Anfield se caldeó al máximo el domingo por la tarde, cuando el Manchester City llegó para disputar su primer partido desde que una comisión independiente emitió un histórico fallo de culpabilidad. Los aficionados del Liverpool, muchos de los cuales se han sentido perjudicados por el dominio del City durante la última década, se apostaron a lo largo de las calles para recibir a los visitantes al grito ensordecedor de «tramposos».
En los alrededores del estadio se respiraba una intensa hostilidad. Los puestos de artículos para aficionados vendían bufandas y banderas que se burlaban expresamente del escándalo financiero que actualmente rodea al Etihad Stadium. La policía tuvo que escoltar el autobús del City por una ruta alternativa para evitar las mayores concentraciones de manifestantes y logró impedir que se repitieran los incidentes de 2018, cuando el vehículo fue alcanzado por objetos lanzados contra él.
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Los aficionados del Liverpool estallan de furia por el escándalo financiero del Manchester City
El enfado de la afición de Merseyside se debe a una resolución que determinó que el City y sus propietarios habían utilizado acuerdos comerciales «ficticios» para mejorar artificialmente su situación financiera. La comisión concluyó que el club había ocultado financiación secreta e inflado sus ingresos en más de 900 millones de libras entre 2009 y 2018. Durante este periodo de presunto gasto ilegal, el City conquistó tres títulos de la Premier League y sentó las bases de la era dominante liderada por Pep Guardiola.
Los aficionados del Liverpool, en particular, siguen resentidos tras perder por un estrecho margen el título ante el City en temporadas en las que sumaron más de 90 puntos, con la sensación de que nunca compitieron en igualdad de condiciones. La tensión era evidente desde el inicio del partido, cuando la afición local dejó claro su rechazo a la conducta de los visitantes. Las posibles sanciones a las que se enfrenta el club de Manchester no tienen precedentes: van desde cuantiosas deducciones de puntos hasta la expulsión de la máxima categoría e incluso la retirada de títulos de liga conquistados anteriormente.
Las sanciones y la búsqueda de la integridad deportiva
El veredicto ha dejado a la Premier League en un limbo administrativo. El destino final de los campeones sigue sin decidirse mientras comienza el proceso de apelaciones. La incertidumbre también ha llegado a los banquillos, y los entrenadores de toda la liga han expresado su preocupación por cómo afectará esto a la integridad de la competición. El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, abordó la situación el viernes: «Creo que lo peor probablemente sea la incertidumbre, que nadie sabe qué va a pasar».
Esta falta de claridad no ha hecho más que avivar el malestar entre las aficiones rivales, que creen que la liga debe actuar con contundencia para preservar su reputación. Para muchos, el único desenlace aceptable es uno que disuada de forma permanente a cualquier club de plantearse maniobras financieras similares en el futuro.
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Los hombres de Maresca afrontan la prueba definitiva
Sobre el césped, el equipo de Enzo Maresca se ha mantenido extraordinariamente concentrado y llegó al duelo contra el Liverpool con siete victorias consecutivas en todas las competiciones. Hasta ahora, el técnico italiano ha logrado mantener a sus jugadores al margen del ruido que rodea al proceso judicial, pero Anfield plantea un desafío singular.
El partido comenzó a un ritmo frenético. El equipo local buscó aprovechar la energía de la afición, mantuvo una presión alta y obligó al City a defender en situaciones incómodas desde el principio. A medida que avanzaba el encuentro, los jugadores de Maresca intentaron bajar el ritmo y conservar la posesión con la esperanza de acallar a la grada, pero el ambiente siguió siendo electrizante en todo momento.
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