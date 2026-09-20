¿Traicionó Laporta a Messi en dos ocasiones? Xavi revela una sorpresa impactante

Xavi Hernández es una de las leyendas del Barcelona con todo lo que la palabra significa, pero su etapa como entrenador del equipo dejó sentimientos encontrados en todas las partes.

El técnico español tomó las riendas del club catalán en un momento difícil, y logró el éxito al principio tras devolver el título de LaLiga al Barcelona. Sin embargo, su última temporada estuvo marcada por resultados complicados, además de su incapacidad para gestionar la marcha de varias de las estrellas del equipo, y el aumento de las diferencias entre él y la directiva de Joan Laporta.

La posibilidad del regreso de Lionel Messi al Barcelona, tras la finalización de su contrato con el Paris Saint-Germain, fue uno de los asuntos más destacados que ocuparon el ambiente catalán durante la etapa de Xavi.

Según Xavi, Messi deseaba con fuerza volver al Barcelona tras coronarse campeón del Mundial 2022 con Argentina, y el exentrenador ha revelado ahora detalles sorprendentes sobre los motivos por los que no se concretó el regreso.