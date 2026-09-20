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¿Traicionó Laporta a Messi en dos ocasiones? Xavi revela una sorpresa impactante

Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
Primera División
Xavi Hernández
L. Messi
España
Argentina

«... ¡todo se canceló de repente!»

Xavi Hernández es una de las leyendas del Barcelona con todo lo que la palabra significa, pero su etapa como entrenador del equipo dejó sentimientos encontrados en todas las partes.

El técnico español tomó las riendas del club catalán en un momento difícil, y logró el éxito al principio tras devolver el título de LaLiga al Barcelona. Sin embargo, su última temporada estuvo marcada por resultados complicados, además de su incapacidad para gestionar la marcha de varias de las estrellas del equipo, y el aumento de las diferencias entre él y la directiva de Joan Laporta.

La posibilidad del regreso de Lionel Messi al Barcelona, tras la finalización de su contrato con el Paris Saint-Germain, fue uno de los asuntos más destacados que ocuparon el ambiente catalán durante la etapa de Xavi.

Según Xavi, Messi deseaba con fuerza volver al Barcelona tras coronarse campeón del Mundial 2022 con Argentina, y el exentrenador ha revelado ahora detalles sorprendentes sobre los motivos por los que no se concretó el regreso.

  • Messi quería volver: "¡El presidente lo canceló todo de repente!"

    Durante su intervención en el podcast "Brakar Gupta" a través de YouTube, el exentrenador del Barcelona afirmó que mantuvo contacto personal con Messi durante cuatro meses, y que era un firme partidario de la idea de devolver a la estrella argentina al club.

    Xavi dijo: "Estuvimos en contacto durante cuatro meses. Messi tenía muchas ganas de volver al Barcelona, y yo estaba a favor al 100%".

    El exjugador del Barcelona señaló que el cuerpo técnico también estaba entusiasmado con la posibilidad de volver a trabajar con Messi.

    Y añadió: "El propio Messi tenía muchas esperanzas, y tanto yo como todo el cuerpo técnico lo esperábamos con grandes expectativas", según recogió el sitio Barça Universal.

    Pero, según el relato de Xavi, las cosas cambiaron debido a una decisión tomada por el presidente del club, Joan Laporta.

    Dijo: "Pero al final, el presidente Laporta decidió que no quería fichar a Messi de nuevo. De repente, el presidente lo canceló todo".

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    • Anuncios

  • Fue difícil comunicarle la decisión a Messi

    Xavi describió el cambio repentino en la postura del club como algo inesperado y embarazoso para él, especialmente después de haber mantenido varias conversaciones con su excompañero.

    Y afirmó: "Es cierto, y fue algo muy extraño. Fue muy difícil para mí decirle a Messi que el regreso no se iba a producir".

    La salida de Messi del Barcelona en 2021 fue realmente dolorosa para la afición del club, por lo que la posibilidad de su regreso tras la conquista de la Copa del Mundo despertó una gran expectación. Además, la confirmación de Xavi de que el propio Messi tenía muchas esperanzas de regresar hace que el fracaso de la operación resulte aún más doloroso para la afición del Barcelona, según el mismo medio.

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  • Otro golpe

    Las declaraciones de Xavi devuelven al primer plano la complicada relación entre Messi y Laporta, ya que revelan cómo la estrella argentina recibió otro golpe del presidente del Barcelona años después de su salida del club. Antes de esto, en 2021, terminaron los intentos de mantener a Messi en el Barcelona pese a las promesas y garantías anteriores, ya que el club anunció posteriormente que las restricciones económicas y las normas de LaLiga impidieron inscribir su nuevo contrato.

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  • Una dolorosa partida que abre las puertas de la gloria con Argentina

    Durante años, mientras Messi brillaba con el Barcelona, la estrella argentina no fue capaz de repetir los mismos niveles con la selección de su país. Pero tras su salida del club catalán, logró alcanzar el éxito con Argentina. Y quizás no estaba destinado que el Barcelona y Messi volvieran a reunirse, ya que la estrella argentina pasó los últimos años de su carrera lejos del club al que su nombre estuvo ligado durante toda su trayectoria.

    Messi se incorporó posteriormente al Inter Miami, donde consiguió nuevos récords en la liga estadounidense, y también protagonizó una campaña histórica en el último Mundial con 39 años.

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